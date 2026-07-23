Baba-kız 12 saat arayla öldü! Ortaya çıkan detay herkesi kahretti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Mersin'in Tarsus ilçesinde aşırı kilo rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 50 yaşındaki Suna Karaman ile yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşayan 77 yaşındaki babası Mehmet Karaman, aynı hastanede verdikleri yaşam mücadelesini sadece 12 saat arayla kaybetti. Arka arkaya gelen acı haberle yıkılan aile üyeleri derin bir yasa bürünürken, birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olan baba ile kız düzenlenen cenaze töreninin ardından Sucular Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Yaşanan bu dramatik olay tüm ilçede büyük bir üzüntü yaratırken sevenleri acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde tedavi gören baba ve kızı, 12 saat arayla hayata gözlerini yumdu.
Alınan bilgiye göre, 50 yaşındaki Suna Karaman'ın aşırı kilo nedeniyle, 77 yaşındaki babası Mehmet Karaman'ın ise yaşlılığa bağlı olarak aynı hastanede tedavi gördükleri öğrenildi. Baba ve kızı aynı hastanede yaşam savaşı verdikleri sırada dünyaya veda etti.
YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
Baba ve kızın 12 saat arayla gelen vefat haberi, yakınlarını ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu. Baba ile kızı düzenlenen cenaze töreninin ardından Tarsus Sucular Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.
Aynı aileden baba ile kızın hayatını kaybetmesi, ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Aile yakınları taziyeleri kabul ederken, sevenleri de Karaman ailesine başsağlığı dileklerini iletti.