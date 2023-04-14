Uçuşa geçen altın için fiyatlar yükselirken dolar 12 ayın en düşük seviyesinde: Yurt içinde kurlar yukarı yönlü harekete geçti

ABD’de beklenenden düşük gelen enflasyon verileri tüm piyasalarda taşları yerinden oynattı. Fed'in sıkı faiz döngüsüne son vereceği beklentisi doların son bir yılın en düşük seviyesine inmesine neden oldu. Yurt içinde ise kur güne yükselerek başlarken 19,37 liradan işlem görüyor. Euro/TL 21,45 lira olurken sterlin/TL 24,29 lira seviyelerinde.

ABD ekonomisindeki gelişmeler dünya piyasalarının pozitif seyre geçmesine destek verdi. Hem TÜFE hem de ÜFE verileri beklentilerin altında geldi. Gelecek toplantı da yüzde 70 25 baz puanlık artış öngörülürken yılın geri kalanında FED’in sıkı para politikalarından vazgeçeceği beklentisi güçlendi. Gelişmeler sonrası dolar endeksi yüzde 2 düşüş kaydederek 100 seviyesine kadar indi. Yurt içinde ise döviz kurları yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor.

SON BİR YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Dolar endeksi 2022 yılının nisan ayında görülen seviyelere kadar geriledi. Haftanın son işlem gününü yüzde 1 kayıpla kapatmaya hazırlanan dolar, son bir yılın en düşük seviyelerine kadar geriledi. ABD enflasyon verilerindeki olumlu seyir doların gerilemesine neden olsa da küresel piyasalarda pozitif seyri destekledi. Euro/dolar paritesi ise son 12 ayın en yüksek seviyelerine kadar çıktı.

DÖVİZ KURLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 19,3710 seviyelerinden işlem görüyor. Dün, 19,31-19,40 bandında hareket eden dolar/TL günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 19,3327'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 19,3710'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,32 artışla 21,4220'den, sterlin/TL ise yüzde 0,11 artışla 24,2680'den satılıyor.

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19,35 SEVİYESİ TAKİP EDİLİYOR

tgrthaber' aktardığı haberde: İntegral Yatırım Forex ve VİOP bülteninde yapılan teknik analizde şu ifadelere yer verildi: Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 19.35 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 19,50 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 19.00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 19.00 \ 18.65 \ 18.40

Dirençler: 19.35 \ 19.50 \ 19.65

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 20.90 \ 20.65 \ 20.40

Dirençler: 21.50 \ 21.75 \ 22.00

Öte yandan Senol Kaan altın yatırımı için fırsat arayanlara bir analiz hazırladı ve YouTube sayfası üzerinden yayınladı.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

'Ons altın fiyatlarında bir geri çekilme olur ise ne kadar bir geri çekilme söz konusu olur? Bir fırsat gelir mi?' sorularını yanıtlayan Kaan ilk etapta dip seviyelere odaklanmak gerektiğini dile getirdi ve destek seviylerinde fiyatların yükseldiğini açıkladı.

Ons altın fiyatları 2040 seviyelerini aşamaz ise sonrasında tekrar bir geri çekilme yaşanabileceğini söyleyen Kaan, '2000'li bölgelerin altında bir kapanış gerçekleşirse işte o zaman 1945 seviyelerine kadar bir geri çekilme olabilir' dedi.

'Eğer fırsat olarak değerlendirilmek isteniyorsa fiyatların 2000'li seviyelerin altına inmesi gerekiyor' açıklamasını da yapan Kaan altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi durumunda olası senaryoyu da açıkladı.

'BU SEVİYELERE DİKKAT!'

Kaan sözlerine şöyle devam etti; 'Eğer ons altın yeniden yükselişe geçer, 2050'li seviyelere kadar çıkar ise direnç seviyesi kırılmış olur ve o zaman 2098-2100'lü seviyelere kadar fiyat artışı ile karşı karşıya kalabiliriz' dedi.

2023 yılının altın ve gümüş için bir fırsat yılı olacağını söyleyen Kaan yatırımcılara 'Sabırlı olun' uyarısını da yaptı. Kaan; '2024 yılına kadar sabırlı bir şekilde bekleyen yatırımcılar için harika rakamların geleceğini düşünüyoruz' dedi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarında son durum ise 13 ayın en yüksek seviyelerinde. Yıl başında 1100 TL'den satılan gram altın 4 buçuk ayda yüzde 17 kazandırdı. Bugün de rekor kıran gram altın 1273 TL'nin üzerini test etti.

Aynı dakikalarda ons altın ise 2061 dolara yükselerek 2074 dolarlık rekorunu kırmaya bir adım daha yaklaştı.

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