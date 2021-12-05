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Medya Ünlü türkücüden dikkat çeken tespit: Sahnede aşırı dekolte giyenler sağlıklı ruh halinde değil!
Medya

Ünlü türkücüden dikkat çeken tespit: Sahnede aşırı dekolte giyenler sağlıklı ruh halinde değil!

Gülşen, Hande Yener gibi isimler, sahnede kim daha ahlaksız kıyafet giyer yarışı yaparken, meslektaşları Seher Dilovan'dan "çıplaklık" tepkisi geldi. Dilovan, "Sahnede aşırı dekolte giyenler sağlıklı ruh halinde değil." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 15:19:00 - 2021-12-05 15:35:06
Ünlü türkücüden dikkat çeken tespit: Sahnede aşırı dekolte giyenler sağlıklı ruh halinde değil!

 Yeniakit.com.tr 

Magazin dünyasındaki ahlaksızlıkların başını çıplaklıkta yarışan, Hande Yener, Gülşen gibi isimler çekerken, sahneye neredeyse çıplak çıkanlara tepki, türkücü Seher Dilovan'dan geldi.

Posta gazetesine konuşan Türk Halk Müziği sanatçısı Dilovan, "Sahnede aşırı dekolte giyenler sağlıklı bir ruh halinde değiller." dedi. Dilovan, marka ve lüks takıntısına da tepki gösterirken, "Dekolte giyip bedenini teşhir edenler psikolojik bir vakadır. İnsanlar kendine çekidüzen vermeli!" diye konuştu.

'Geçmiş peşinizi bırakmaz'

Seher Dilovan, şunları söyledi:

"Bir zaman sonra, 'Ben anne oldum, ağır başlı oldum' deseniz de toplum, 'Ya sen şunları yapamamış mıydın?' der, yüzüne vurur. Bu ağır bir sorumluluk. Sahne kostümü, sanatın görsel şovu olarak algılanabilir ama dekolte giyip bedenini teşhir edenler psikolojik bir vakadır. Aşırı dekolte giyenler sağlıklı bir ruh halinde değiller. İnsanlar kendine çekidüzen vermeli."

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