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Spor Ünlü Türk oyuncu için transfer haberi: Berat Özdemir, cevabını verdi! Bir bilgim yok diyerek duyurdu
Spor

Ünlü Türk oyuncu için transfer haberi: Berat Özdemir, cevabını verdi! Bir bilgim yok diyerek duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-05-18 22:53:00 - 2024-05-18 22:56:22
Ünlü Türk oyuncu için transfer haberi: Berat Özdemir, cevabını verdi! Bir bilgim yok diyerek duyurdu

Trabzonspor orta saha oyuncusu Berat Özdemir, Rams Başakşehir'i 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Berat Özdemir açıklamaları şu şekilde:

"Bizim için riskli maçtı, negatif sonuçta üçüncülük kaybetme durumumuz vardı. Tüm camiamız galibiyet için kenetlendi ve sonuç aldık. Trabzonspor’da 3 kupa aldım inşallah 4. Sırada. Şu anlık transferle alakalı bir bilgim yok. Büyük ihtimalle benden daha önce öğrenirsiniz." İfadelerini kullandı.

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