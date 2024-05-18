Ünlü Türk oyuncu için transfer haberi: Berat Özdemir, cevabını verdi! Bir bilgim yok diyerek duyurdu

Berat Özdemir açıklamaları şu şekilde:

"Bizim için riskli maçtı, negatif sonuçta üçüncülük kaybetme durumumuz vardı. Tüm camiamız galibiyet için kenetlendi ve sonuç aldık. Trabzonspor’da 3 kupa aldım inşallah 4. Sırada. Şu anlık transferle alakalı bir bilgim yok. Büyük ihtimalle benden daha önce öğrenirsiniz." İfadelerini kullandı.