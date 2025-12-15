Ünlü teknik direktör istifa ediyor!

Gaziantep FK’da sular durulmuyor. Teknik direktör Burak Yılmaz, Göztepe karşısında alınan yenilginin ardından yaptığı açıklamayla gündeme damga vurdu. Tecrübeli teknik adam, iki hafta sonra takımın başında yer almayacağını duyururken, maç sonrası değerlendirmelerinde kullandığı ifadeler futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK’da Göztepe yenilgisi sonrası gündem bir anda değişti. Kendi sahasında rakibine 1-0 kaybeden kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Burak Yılmaz, maç sonu açıklamalarıyla dikkat çekti. Deneyimli çalıştırıcı, hem takımın performansını sert sözlerle eleştirdi hem de iki karşılaşmanın ardından görevde olmayacağını açıkladı. Bu çıkış, camiada büyük yankı uyandırdı.

''BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI''

Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz, "Açıkçası bizim adımıza utanç verici bir maç oldu. Göztepe tipik galibiyetini aldı. Hiçbir şey yapmadan, uzun toplarla, kornerden attıkları golle galip geldiler. Göztepe'ye saygı duymak lazım böyle galip geliyorlar ve çok başarılılar. Bu onların tarzı. Saygı duymak lazım. Penaltıyı kaçırdık, eksik falan umurumda değil. Bizim için çok büyük hayal kırıklığı." dedi.

İSTİFA AÇIKLAMASI!

Göztepe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Burak Yılmaz, "Bu şehirde farklı şeyler var. Buraya geldiğimiz 0 puan vardı, bugün 23 puanla Avrupa hayali kuran bir takım var. Bugün bana küfür ettiler, ’Takım neden oynamıyor?’ dediler. İnsanlarda biraz kıymet bilmek olur. Önümüzdeki Rize ve Başakşehir maçlarının ardından burada olmayacağım. O maçlardan sonra burada olmayacağım, sonrasında helalleşeceğiz. O 2 maçı kazanıp yolumuza bakacağız. Bu karar mağlubiyetle alakalı değil, bu tepkileri ben ve oyuncularım hak etmedi. Bazen oyuncular gününde olmayabilir ama bu kadar tepki de normal değil. Biz bu takımı 0 puanla devraldık. Nereden nereye geldik. Eleştiriyi kabul ederiz bu kadarı fazla" ifadelerini kullandı.