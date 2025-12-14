BAE’den Rum Kesimine Skandal Ziyaret! Şeyh Zayed Güney Kıbrıs’ta, İhanete imza attı

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne gerçekleştirdiği resmi ziyaret, diplomasi kulislerini ayağa kaldırdı. Ziyaret sırasında verilen skandal fotoğraflar ve atılan kritik imzalar, Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dışlayan yeni bir cephe mi kuruluyor sorusunu gündeme taşıdı.

Rum yönetimiyle yapılan temaslarda savunma, enerji ve stratejik iş birliği başlıklarının öne çıkması, BAE’nin son dönemde Doğu Akdeniz’de izlediği tartışmalı politik çizgiyi bir kez daha gözler önüne serdi. Ziyaret kapsamında Rum liderliğiyle verilen samimi pozlar ise Ankara’da “dostluk söylemleriyle çelişen bir adım” olarak değerlendirildi.

Uzmanlara göre bu ziyaret, yalnızca diplomatik bir temas değil; Türkiye karşıtı eksende yeni bir hizalanmanın işareti niteliği taşıyor. KKTC’nin yok sayıldığı bu temasların, bölgedeki dengeleri daha da germesi bekleniyor.

RUM SÖZCÜ: ORTAKLIK DERİNLEŞTİ, İVME KAZANDI

Rum Hükümeti Sözcüsü Constantinos Letymbiotis, ziyaretin iki ülke arasındaki Kapsamlı Stratejik Ortaklığın derinleştiğini ve operasyonel bir boyuta ulaştığını söyledi.

BAE RUMLARA HANGİ PLANI SUNDU?

Rum basınına göre Birleşik Arap Emirlikleri, KKTC'nin haklarını yok sayarak Kıbrıs’ı bölge ve Avrupa için bir enerji merkezi haline getirmeyi hedefleyen projeler için uygulama yol haritası önerdi.

LNG, LİMANLAR VE MEB BAŞLIKLARI ÖNE ÇIKTI

BAE’nin enerji alanındaki öncelikleri arasında LNG terminali ilk sırada yer aldı. Münhasır Ekonomik Bölgesi, yapay zeka destekli veri merkezleri, Larnaka ve Vasilikos limanları da ilgi alanları arasında sayıldı. Yenilenebilir enerji, depolama projeleri ve deniz altı veri kabloları da görüşmelerde yer aldı.

İŞ FORUMU VE ORTAK KONSEY KURULDU

Öte yandan ziyaret kapsamında Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası, Invest Cyprus ve BAE Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu arasında Mutabakat Zaptı imzalandı. BAE-Kıbrıs Ortak İş ve Yatırım Konseyi kuruldu. Konseyin, yatırımları teşvik edecek kurumsal bir mekanizma olarak çalışacağı aktarıldı.

Görüşmelerde Gazze ve İsrail başlıkları da ele alındı. Amalthea Girişimi kapsamında Gazze’ye yönelik deniz koridoru çalışmaları masaya yatırıldı. Rum Yönetimi, bu girişimin BAE nezdinde imajlarını güçlendirdiğini ileri sürdü. Suriye, Lübnan, Sudan ve Ukrayna da gündem maddeleri arasında yer aldı.

BAE'DEN KKTC AÇIKLAMASI

BAE’nin, Kıbrıs meselesinde Birleşmiş Milletler kararlarına dayalı çözüm yaklaşımını sürdürdüğü kaydedildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ EOKA

Terör örgütü EOKA, Rum kökenli Yunan subayı Yorgos Grivas tarafından Kıbrıs’taki İngiliz yönetimini sona erdirmek ve Ada’yı Yunanistan’a bağlamak hedefiyle 1950’lerin ortasına doğru kuruldu. Örgüt, Enosis hayali doğrultusunda silahlı bir harekat başlatmak üzere yapılandırıldı.

ATİNA’DAKİ GİZLİ BULUŞMA HER ŞEYİ BAŞLATTI

EOKA’nın temelleri, 1952 yılında Atina’da yapılan kritik bir görüşmeyle atıldı. Bu görüşmede, Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi’nin lideri Makarios ile Yunan subayı Yorgos Grivas bir araya geldi. Bu temas, Kıbrıs Türklerini hedef alan kanlı sürecin başlangıç noktası olarak kayıtlara geçti.

Asıl adı Mihail Muskos olan ve 3. Makarios olarak bilinen isim, bu dönemde Enosis hedefini açık biçimde savunan Rum lider konumundaydı. Makarios, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasını amaçlayan siyasi ve ideolojik hattın başındaki isim olarak öne çıktı.

Yorgos Grivas ise Yunan ordusunda görev yapmış bir subaydı. Grivas, Milli Mücadele yıllarında Batı Anadolu’nun işgali sırasında Türk halkına karşı silahlı faaliyetlerde bulunmuş bir isimdi. Bu yönüyle yalnızca Kıbrıslı Türklere değil, Anadolu halkına karşı da silah kullanan bir figür olarak biliniyordu.

RUM SAVUNMA BAKANI’NDAN SKANDAL EOKA AÇIKLAMALARI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Vasilis Palmas, terör örgütü EOKA’nın kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, EOKA’nın ruhunu ve mücadelesini açıkça sahiplendi.

ENOSİS MESAJI: EBEDİ ARZU

Palmas, 19. yüzyılın sonlarından itibaren Kıbrıs’ta özgürleşme ve Yunanistan ile birleşme fikrinin geliştirildiğini dile getirdi. Bu hedefi “ebedi arzu” sözleriyle tanımlayan Palmas, Rum yönetiminin ideolojik çizgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

"HALK EOKA’YDI"SÖZÜ

Palmas konuşmasında, EOKA’yı yalnızca silahlı bir yapı olarak değil, tüm Rum halkını temsil eden bir hareket gibi gösterdi. “EOKA sadece dağlardaki gerillalardan ibaret değildi. Halk EOKA’ydı” sözleriyle terör örgütünü meşrulaştıran bir dil kullandı.

"MÜCADELEDEN GERİ ADIM YOK"

Rum Savunma Bakanı, Kıbrıs’ın özgürlüğü ve yeniden birleşmesi hedefi gerçekleşene kadar mücadeleden geri adım atmayacaklarını açıkladı.

SKANDAL BENZETME: SÖNMEYEN ALEV

Konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullanan Palmas, 1955’te başlayan terör sürecini romantize eden sözlerle anlattı. “Kıvılcım kısa sürede sönmeyen bir aleve dönüştü” diyen Palmas, yüzyıllar boyunca boyun eğmeyen bir halk anlatısı kurdu.