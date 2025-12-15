123 mahkûm serbest bırakıldı!

Belarus, ABD’nin ülkeye uyguladığı yaptırımları kaldırmayı kabul etmesinin ardından, 123 siyasi mahkûmu serbest bıraktı.

ABD’nin Belarus’a uygulanan potasyum yaptırımlarını kaldırmasının ardından Belarus yönetimi, ABD’nin ülkeye uyguladığı yaptırımları kaldırmayı kabul etmesinin ardından, Nobel Barış Ödüllü Ales Bialiatski ve muhalif aktivist Maria Kolesnikova da dâhil olmak üzere 123 siyasi mahkûmu serbest bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Belarus özel elçisi John Coale, "İki ülke arasındaki ilişkiler normalleşirken, giderek daha fazla yaptırım kaldırılacak" açıklamasını yaptı.

Belarus’ta kalan yaklaşık bin siyasi mahkûmun tek seferde olmak üzere önümüzdeki aylarda serbest bırakılabileceğini belirten Trump’ın Belarus özel elçisi Coale, "Bunun yapılması gayet mümkün. Doğru yoldayız, ivme mevcut. Siyasi mahkûm kalmazsa, çoğu yaptırım kaldırılabilir. Bence bu adil bir takas" dedi.