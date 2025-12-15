Dünyadaki 2,75 milyar bina artık 3 boyutlu!

Münih Teknik Üniversitesi’nden (TUM) araştırmacılar, 2,75 milyar binanın üç boyutlu modellerini içeren dünyanın en büyük küresel bina haritasını geliştirdi.

GlobalBuildingAtlas” adı verilen çevrim içi platform, Google Maps ve Apple Maps gibi platformlara kıyasla çok daha geniş ve detaylı bir veri sunuyor.

Bu çığır açıcı atlas, yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri ve makine öğrenimi algoritmaları sayesinde oluşturuldu. Yüksekliği bilinen binalardan elde edilen verilerle, bilinmeyen yapıların boyutları da tahmin edildi.

Harita, 3x3 metrelik blok çözünürlüğü ile çalışıyor. Bu, bina detaylarını mikroskobik ölçekte göstermese de, yapıların hacmini ve genel biçimini anlamak için fazlasıyla yeterli. Mevcut 2B bina veritabanlarından 30 kat daha hassas olan bu sistem, nüfus yoğunlukları, şehir altyapısı, afet yönetimi ve iklim değişikliği gibi alanlarda büyük katkı sağlayacak.

TUM’dan veri bilimci Prof. Dr. Xiaoxiang Zhu, “3B bina bilgileri, kentleşme ve yoksulluk hakkında çok daha gerçekçi veriler sunuyor. Bina hacimlerini görebilmek, yaşam koşullarını analiz etmekte devrim niteliğinde,” dedi.