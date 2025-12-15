Nvidia uzayda yapay zeka eğitecek

Nvidia, uzayda yapay zeka eğitimi alanında bir ilke imza attı. Şirketin desteklediği Starcloud girişimi, yüksek performanslı bir Nvidia GPU’yu Dünya yörüngesine göndererek uzayda bir yapay zeka modelini başarıyla çalıştırdı ve eğitti. Deney, SpaceX roketiyle fırlatılan GPU’nun yörüngede aktif hale getirilmesiyle gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Google’ın açık kaynaklı büyük dil modeli Gemma uzayda çalıştırıldı. Ayrıca Shakespeare’in tüm eserleriyle eğitilmiş küçük ölçekli bir dil modeli geliştirildi. Modelin, klasik Shakespeare İngilizcesine yakın metinler üretmesi, uzayda yapay zeka eğitiminin teknik olarak mümkün olduğunu somut biçimde ortaya koydu.

ENERJİ VE SOĞUTMA AVANTAJI ÖNE ÇIKIYOR

Starcloud CEO’su Philip Johnston, bu denemenin konseptin teknik açıdan sağlam olduğunu kanıtladığını belirterek, Dünya’daki veri merkezlerinde yapılan hemen her işlemin uzayda da yapılabileceğini söyledi. Johnston’a göre asıl motivasyon, enerji ve soğutma kısıtlamalarını aşmak.

Uzayda güneş enerjisinin kesintisiz ve bol olması, uzun vadede yapay zeka eğitiminde operasyonel maliyetleri ciddi ölçüde düşürebilir. Nvidia’nın uzayda yapay zeka eğitimi vizyonu, özellikle artan enerji tüketimi ve soğutma maliyetleri nedeniyle baskı altına giren kara tabanlı veri merkezlerine alternatif bir yol olarak görülüyor.

DEV YÖRÜNGE VERİ MERKEZİ HEDEFİ

Buna karşın uzayda veri merkezi işletmenin önemli zorlukları bulunuyor. Dünya’daki tesislerde hava ve suyla yapılan soğutma, uzay ortamında mümkün değil. Starcloud bu sorunu, pasif radyatif soğutma prensibine dayanan dev panellerle çözmeyi planlıyor.

Şirketin hedefi, altı kilometrekareden büyük soğutma yüzeyine sahip, tamamen güneş enerjisiyle çalışan ve beş gigawatt kapasiteye ulaşan bir yörünge veri merkezi kurmak. Teknik raporlara göre bu merkezler modüler yapıları sayesinde hızlı biçimde ölçeklenebilecek ve arazi, izin ya da altyapı kısıtları olmadan genişleyebilecek.

RİSKLER VE BELİRSİZLİKLER DEVAM EDİYOR

Uzay tabanlı veri merkezleri büyük potansiyel sunsa da, çözülmesi gereken ciddi sorunlar bulunuyor. Radyasyonun elektronik bileşenlere etkisi, uzay çöpleriyle çarpışma riski, yörüngede kalmak için gereken yakıt ve veri güvenliği bu alandaki başlıca riskler arasında yer alıyor.

TEK OYUNCU NVIDIA DEĞİL

Starcloud bu alandaki tek girişim değil. Google, Project Suncatcher projesiyle kendi tensör işlem birimlerini yörüngeye taşımayı hedefliyor. OpenAI, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Google CEO’su Sundar Pichai ve Elon Musk gibi isimler de uzay tabanlı veri merkezleri fikrini açıkça tartışıyor.

Bu gelişmeler, Nvidia’nın uzayda yapay zeka eğitimi hamlesinin tekil bir deneyden öte, küresel ölçekte yeni bir teknolojik dönüşümün başlangıcı olabileceğine işaret ediyor.

