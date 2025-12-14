  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Başkentte de iş başa düştü! Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nda yapım çalışmaları 2026'da başlayacak

‘Bu bizim kırmızı çizgimiz’ diyen Yumaklı: 'İhlal edenin gözünün yaşına bakmayız'

CHP yönetimindeki İstanbul’da barajlar alarm veriyor: Su krizi kapıda! Çözüm yok, ihmal var

Millete Kılıç çeken teğmen holdingte işe başladı! Cuntacı olamayınca beyaz yakalı oldu!

CHP’in rezil zihniyetinin kısa özeti! Mavi Göl’ü çamurla doldurup balıkları katlettiler

Memurları heyecanlandıran görüşme: Gündemde seyyanen zam vardı

Yahudi’nin hezeyanı Atina’yı heyecanlandırdı! Yunan, İstanbul’u alacak rüyası!

AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü’den Akit’e flaş açıklamalar: Bir hırsızın peşinde tef çalarsan millet sana mührünü teslim etmez

Partisindeki taciz-tecavüzleri görmeyen CHP’li Seda Kaya Ösen, AK Parti Leyla Şahin Usta’ya dil uzattı! Bakın şu metresini vekil yapanın CHP’sine

İfşa oldu! Filistin'e Yahudi göçünde CHP'nin 'lojistik desteği' ortaya çıktı!
Gündem Sabancı’dan Market Bombası! CarrefourSA Parçalanıyor, A101 ve Anpagross Devrede
Gündem

Sabancı’dan Market Bombası! CarrefourSA Parçalanıyor, A101 ve Anpagross Devrede

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Sabancı’dan Market Bombası! CarrefourSA Parçalanıyor, A101 ve Anpagross Devrede

Türkiye’nin en büyük holdinglerinden Sabancı Holding’le ilgili kulisleri hareketlendiren dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. İddialara göre Sabancı, düşük kârlılık gerekçesiyle iki dev perakende markası CarrefourSA ve Teknosa için satış sürecini hızlandırdı.

Ekim ayında gerçekleştirilen üst yönetim toplantısında, net kâr marjı ve özkaynak kârlılığı beklentilerin altında kalan iştiraklerin elden çıkarılması yönünde karar alındığı öğrenildi. Bu kapsamda özellikle perakende sektöründeki varlıklar mercek altına alındı.

 

 

Uluslararası finans ve birleşme platformu Merger Market, CarrefourSA’nın süpermarket ve hipermarket ağının satışı için kritik görüşmeler yürütüldüğünü duyurdu. İddiaya göre; CarrefourSA’nın süpermarket mağazalarının A101’e, hipermarketlerinin ise Anpagross’a devredilmesi planlanıyor. Böylece Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri ikiye bölünerek satılabilir.

 

 

Öte yandan CarrefourSA bünyesindeki mini market formatlarının bu olası satış planının dışında tutulduğu belirtiliyor.

 

 

Söz konusu iddiaların basına yansımasının ardından, Borsa İstanbul’da işlem gören CRFSA hisselerinde dikkat çekici bir yükseliş yaşanması da kulislerdeki hareketliliği artırdı. Sabancı cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, piyasalarda “perakendede büyük dönüşüm” yorumları yapılmaya başlandı.

A101’e karavan geliyor! A101 15-21 Kasım aktüel indirim kataloğu yayınlandı
A101’e karavan geliyor! A101 15-21 Kasım aktüel indirim kataloğu yayınlandı

Ekonomi

A101’e karavan geliyor! A101 15-21 Kasım aktüel indirim kataloğu yayınlandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23