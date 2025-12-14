Sabancı’dan Market Bombası! CarrefourSA Parçalanıyor, A101 ve Anpagross Devrede

Ekim ayında gerçekleştirilen üst yönetim toplantısında, net kâr marjı ve özkaynak kârlılığı beklentilerin altında kalan iştiraklerin elden çıkarılması yönünde karar alındığı öğrenildi. Bu kapsamda özellikle perakende sektöründeki varlıklar mercek altına alındı.

Uluslararası finans ve birleşme platformu Merger Market, CarrefourSA’nın süpermarket ve hipermarket ağının satışı için kritik görüşmeler yürütüldüğünü duyurdu. İddiaya göre; CarrefourSA’nın süpermarket mağazalarının A101’e, hipermarketlerinin ise Anpagross’a devredilmesi planlanıyor. Böylece Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri ikiye bölünerek satılabilir.

Öte yandan CarrefourSA bünyesindeki mini market formatlarının bu olası satış planının dışında tutulduğu belirtiliyor.

Söz konusu iddiaların basına yansımasının ardından, Borsa İstanbul’da işlem gören CRFSA hisselerinde dikkat çekici bir yükseliş yaşanması da kulislerdeki hareketliliği artırdı. Sabancı cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, piyasalarda “perakendede büyük dönüşüm” yorumları yapılmaya başlandı.