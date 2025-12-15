  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Sabancı’dan Market Bombası! CarrefourSA Parçalanıyor, A101 ve Anpagross Devrede

Avustralya, Sydney'deki saldırgana müdahale edip yaralanan Ahmed El Ahmed tedavi altında

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov: Çok hassas konuları görüştüler

TRT’de Canlı Yargı İsteyen CHP, Dosya Sızınca Rahatsız Oldu! Ali Mahir’den “Şeffaflık” U-Dönüşü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk gençliğine: Bu ülkenin yarınları da, İsrail'in karşısındaki en büyük güç de sizsiniz!

Pervin Buldan: Öcalan rahatsız!

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, kimlere ne mesaj verdi? Hastanelerde neler oluyor? Birileri bir işler mi çeviriyor? Vatandaşın memnuniyetsizliği kime fatura ediliyor?

Adalet Bakanı şok oldu! Katil Netanyahu yargıya takıldı

Put diyorlardı! Heykel dikmeye başladılar! İranlılar da şaşırdı

İçişleri Bakanlığından "Ben Yeşil" açıklaması
Ekonomi Elektrik faturasında yeni dönem!
Ekonomi

Elektrik faturasında yeni dönem!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Elektrik faturasında yeni dönem!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilk kez bu yıl uygulamaya başladığı son kaynak tedarik tarifesi 1 Ocak 2026'dan itibaren güncellenecek. Kademe oranı yıllık 5 bin kilovatsaatten 4 bin kilovatsaate düşürülürken, aylık ortalama 333 kilovatsaat yani 984 TL'lik kullanımı aşan haneler 1 Ocak'tan itibaren kademeye takılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilk kez bu yıl uygulamaya başladığı son kaynak tedarik tarifesi 1 Ocak 2026'dan itibaren güncellenecek. Kademe oranı yıllık 5 bin kilovatsaatten 4 bin kilovatsaate düşürülürken, aylık ortalama 333 kilovatsaat yani 984 TL'lik kullanımı aşan haneler 1 Ocak'tan itibaren kademeye takılacak.

Etkilenecek hanelerin gerçek maliyetlerle karşılaşacağı üst kademeye geçişleri ise farklı aylarda olabilecek. 1 Ocak'tan itibaren yüksek elektrik tüketimi olan hanelerin enerjinin gerçek maliyetini ödeyeceği dönem başlayacak. Sistemden 43 milyon abonenin yalnızca yüzde 6'ya denk gelen 2.5 milyonu etkilenecekken, hanelerin elektriğin desteksiz gerçek maliyetini ödeyeceği üst kademeye geçişleri ise farklı aylarda olabilecek. Örneğin bu yılın ekim ayında düzenlenen faturayla birlikte 2025 takvim yılı tüketimi 4 bin kilovatsaati ilk kez aşan bir mesken kullanıcısı 1 Ocak 2026'dan itibaren yüksek kademeden faturalandırılacak. 31 Aralık 2025 tarihinde düzenlenen faturayla birlikte 2025 takvim yılı tüketimi 4 bin kilovatsaati ilk kez aşan bir mesken kullanıcısı 1 Mart 2026 tarihinden itibaren yüksek kademeye geçecek.

 

KIRSALDA FARKLI

Öte yandan özellikle köy ve kırsallarda sıklıkla rastlanan, gecekondu tipi iki bağımsız birimde yaşayan ancak tek elektrik sayacı kullanan haneler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurarak elektrik desteğinden yararlanmaya devam etmek isteyebilecek. Bu kişiler E-Devlet'te yer alan Aile Bakanlığı'na ait "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sekmesinden elektrik yardımı için başvuruda bulunabilecek.

 

MESAJ GİTMEYE BAŞLADI

Elektrik perakende şirketleri bu yıl itibariyle 4 bin kilovatsaati aşanlara mesaj göndermeye de başladı. Mesajda, "Tüketiminiz son kaynak tedarik tarife limitinin üzerine çıkmıştır. Bu konuda serbest tüketici hakkınızdan faydalanmak isterseniz EPDK internet sitesinde yer alan tedarik şirketleri ile ikili anlaşma imzalayabilirsiniz" diye bilgilendirmede bulunuluyor. Ayrıca tüketiciler faturalardan da yıllık tüketimlerine ilişkin bilgileri hesaplayabiliyor.

 

1 TRİLYON TL'Yİ AŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son iki yılda doğalgaz ve elektrikte yaklaşık 1 trilyon liralık destek sağladıklarını belirterek, "Bu destekler sabit gelirli, özellikle en düşük maaş grubunda olan emeklilerimize gitsin ama ihtiyacı olmayan kişilere gitmesin" dedi.

Limit aşılırsa fatura katlanacak: Evde elektrik tüketimini düşürmenin formülleri
Limit aşılırsa fatura katlanacak: Evde elektrik tüketimini düşürmenin formülleri

Gündem

Limit aşılırsa fatura katlanacak: Evde elektrik tüketimini düşürmenin formülleri

Şok! Sumud aktivistlerine İsviçre masraf faturası kesti
Şok! Sumud aktivistlerine İsviçre masraf faturası kesti

Dünya

Şok! Sumud aktivistlerine İsviçre masraf faturası kesti

İstanbul’da su faturasında yeni dönem: Sayaç okuma artık sizin elinizde
İstanbul’da su faturasında yeni dönem: Sayaç okuma artık sizin elinizde

Yaşam

İstanbul’da su faturasında yeni dönem: Sayaç okuma artık sizin elinizde

Baklava kutusundan sonra bir de bu çıktı: 150 bin eruroluk portakal faturası ile rüşvet!
Baklava kutusundan sonra bir de bu çıktı: 150 bin eruroluk portakal faturası ile rüşvet!

Yerel

Baklava kutusundan sonra bir de bu çıktı: 150 bin eruroluk portakal faturası ile rüşvet!

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, kimlere ne mesaj verdi? Hastanelerde neler oluyor? Birileri bir işler mi çeviriyor? Vatandaşın memnuniyetsizliği kime fatura ediliyor?
Prof. Dr. Cevdet Erdöl, kimlere ne mesaj verdi? Hastanelerde neler oluyor? Birileri bir işler mi çeviriyor? Vatandaşın memnuniyetsizliği kime fatura ediliyor?

Gündem

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, kimlere ne mesaj verdi? Hastanelerde neler oluyor? Birileri bir işler mi çeviriyor? Vatandaşın memnuniyetsizliği kime fatura ediliyor?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23