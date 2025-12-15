Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu!

'Pulp Fiction' ve 'The Mask' filmlerindeki rolleriyle tanınan ABD'li oyuncu Peter Greene, 60 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, New York'taki dairesinde ölü bulundu.

1994 yapımı 'Maske' filminde 'Dorian Tyrell' karakterine hayat veren, Quentin Tarantino imzalı 'Pulp Fiction'daki 'Zed' rolüyle hafızalarda yer edinen Peter Greene, 60 yaşında hayatını kaybetti. Hollywood yıldızının, New York'un Lower East Side bölgesindeki evinde ölü bulundu.



Polis, olayda herhangi bir suç unsurundan şüphelenilmediğini ve ölüm nedeninin henüz belli olmadığını aktardı.

YENİ BİR FİLME BAŞLAYACAKTI

Menajeri Gregg Edwards, ünlü oyuncunun önümüzdeki yılın ocak ayında Mickey Rourke ile birlikte 'Mascots' adlı yeni bir filme başlamak üzere olduğunu belirtti.

Polis ilk açıklamasında Peter Greene'in ölümüyle ilgili bir suç unsuru bulunmadığını açıkladı. Fakat sonra olayla ilgili başka detaylar ortaya çıktı. Bir komşusunun anlattığına göre; Greene, yerde yüz üstü yatıyordu ve her tarafta kan vardı.

EVİNDE NOT BULUNDU

Bu arada oyuncunun evinde el yazısıyla kaleme alınmış bir de not bulundu. Notta da "Ben hala bir Westie'yim" yazıyordu.

Polisin yorumuna göre bu, 1970'li yıllardan beri faaliyet gösteren İrlandalı- Amerikalı bir çeteye gönderme gibi duruyor.