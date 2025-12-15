  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

TRT’de Canlı Yargı İsteyen CHP, Dosya Sızınca Rahatsız Oldu! Ali Mahir’den “Şeffaflık” U-Dönüşü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk gençliğine: Bu ülkenin yarınları da, İsrail'in karşısındaki en büyük güç de sizsiniz!

Pervin Buldan: Öcalan rahatsız!

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, kimlere ne mesaj verdi? Hastanelerde neler oluyor? Birileri bir işler mi çeviriyor? Vatandaşın memnuniyetsizliği kime fatura ediliyor?

Adalet Bakanı şok oldu! Katil Netanyahu yargıya takıldı

Put diyorlardı! Heykel dikmeye başladılar! İranlılar da şaşırdı

İçişleri Bakanlığından "Ben Yeşil" açıklaması

On binlerce masumu katleden İsrail’den pişkin açıklama: Sydney'den mağduriyet çıkarmaya kalktı

Saldırgan güvenlik gücü kimin maşası? ABD’ye Suriye’de kim pusu kurdu?

Ümit Özdağ’ın montaj fitnesi elinde patladı: Zeka seviyen bu kadar mı!
Dünya Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu!
Dünya

Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu!

'Pulp Fiction' ve 'The Mask' filmlerindeki rolleriyle tanınan ABD'li oyuncu Peter Greene, 60 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, New York'taki dairesinde ölü bulundu.

'Pulp Fiction' ve 'The Mask' filmlerindeki rolleriyle tanınan ABD'li oyuncu Peter Greene, 60 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, New York'taki dairesinde ölü bulundu.

1994 yapımı 'Maske' filminde 'Dorian Tyrell' karakterine hayat veren, Quentin Tarantino imzalı 'Pulp Fiction'daki 'Zed' rolüyle hafızalarda yer edinen Peter Greene, 60 yaşında hayatını kaybetti. Hollywood yıldızının, New York'un Lower East Side bölgesindeki evinde ölü bulundu.


Polis, olayda herhangi bir suç unsurundan şüphelenilmediğini ve ölüm nedeninin henüz belli olmadığını aktardı.

 

YENİ BİR FİLME BAŞLAYACAKTI

Menajeri Gregg Edwards, ünlü oyuncunun önümüzdeki yılın ocak ayında Mickey Rourke ile birlikte 'Mascots' adlı yeni bir filme başlamak üzere olduğunu belirtti.

Polis ilk açıklamasında Peter Greene'in ölümüyle ilgili bir suç unsuru bulunmadığını açıkladı. Fakat sonra olayla ilgili başka detaylar ortaya çıktı. Bir komşusunun anlattığına göre; Greene, yerde yüz üstü yatıyordu ve her tarafta kan vardı.

 

EVİNDE NOT BULUNDU

Bu arada oyuncunun evinde el yazısıyla kaleme alınmış bir de not bulundu. Notta da "Ben hala bir Westie'yim" yazıyordu.
Polisin yorumuna göre bu, 1970'li yıllardan beri faaliyet gösteren İrlandalı- Amerikalı bir çeteye gönderme gibi duruyor.

Netanyahu Türkiye'ye karşı harekete geçti: Ama Trump’tan çekiniyor
Netanyahu Türkiye'ye karşı harekete geçti: Ama Trump’tan çekiniyor

Gündem

Netanyahu Türkiye'ye karşı harekete geçti: Ama Trump’tan çekiniyor

Trump'tan Suriye saldırısına sert tepki: "Buna çok ciddi bir yanıt verilecek"
Trump'tan Suriye saldırısına sert tepki: "Buna çok ciddi bir yanıt verilecek"

Dünya

Trump'tan Suriye saldırısına sert tepki: "Buna çok ciddi bir yanıt verilecek"

Trump’tan Avustralya’daki saldırıya müdahale eden Ahmed el-Ahmed’e övgü
Trump’tan Avustralya’daki saldırıya müdahale eden Ahmed el-Ahmed’e övgü

Dünya

Trump’tan Avustralya’daki saldırıya müdahale eden Ahmed el-Ahmed’e övgü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23