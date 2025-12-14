  • İSTANBUL
Gündem Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklanmadan önce kime ‘kalemim kırıldı’ dedi? Ahmet Şık o kim yazdı
Gündem

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklanmadan önce kime ‘kalemim kırıldı’ dedi? Ahmet Şık o kim yazdı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklanmadan önce kime ‘kalemim kırıldı’ dedi? Ahmet Şık o kim yazdı

Gazeteci Ahmet Şık “Mehmet Akif Ersoy olayının görünen ve görünmeyen yüzleri” başlıklı yazısında Mehmet Akif Ersoy'un o isme 'kalemim kırıldı' dediğini yazdı! O kim?

Habertürk Tv Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, uyuşturucu soruşturması kapsamında jandarma tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı.

Emniyet ve savcılık ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddeden Mehmet Akif Ersoy, hakkında Gazeteci Ahmet Şık, medyascope’taki “Mehmet Akif Ersoy olayının görünen ve görünmeyen yüzleri” başlıklı yazısında Mehmet Akif Ersoy’un yakın çevresine ‘kalemim kırıldı’ dediğini yazdı.


Habertürk’ün de içinde yer aladığı medya grubunun başında olan Kenan Tekdağ’ın tutuklanmasından sonra cezaevinde ziyaret etmesinden sonra Mehmet Akif Ersoy’un uyarıldığını ifade eden Ahmet Şık “Ersoy, yakın çevresine de yaptığı ziyaretin ahde vefa olarak değerlendirilmesi gerektiğini ancak ve ‘kaleminin kırıldığını’ söylemişti” diye yazdı.

Ahmet Şık’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Hiçbir delil olmadan gizli tanık beyanıyla arkadaşlarının da dahil edildiği çok net bir siyasi operasyona maruz kaldığını vurgulayan Ersoy, mahkeme beyanında, “Ben iki aydır çevremdekilere, ‘Bir şey olacak, başıma bir şey gelir mi’ diye kendileriyle paylaştım” da dedi. Sosyal medyada bir süredir operasyonun işaret fişeğini çakan paylaşımlardan mı, yoksa Can Holding ve Ciner Holding’e yönelik kara para aklama soruşturmalarında tutuklanan Habertürk ve Show TV’nin en tepesindeki isim olan Kenan Tekdağ ile yakınlığı nedeniyle mi başına bir iş geleceğini düşündüğü sorusunun yanıtını bilmiyoruz. Ancak Habertürk’ü de elinde bulunduran Can Holding’e yönelik “Suç örgütü kurmak”, “Vergi kaçakçılığı”, “Dolandırıcılık” ve “Kara para aklama” iddiasıyla başlatılan soruşturmalarda 21 Ekim’de tutuklanan Kenan Tekdağ’ı hapishanede ziyaret etmesi iddialara göre Ersoy’un başını ağrıtmıştı. babaocagi.'na göre: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan Habertürk’ün yönetimi tarafından, hapishanedeki Tekdağ’a gitmesi konusunda uyarıldığını belirten Ersoy, yakın çevresine de yaptığı ziyaretin ahde vefa olarak değerlendirilmesi gerektiğini ancak ve “kaleminin kırıldığını” söylemişti.”

1
Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Kendi kalemini kendin kırmışsın artist, televiyon kanalındaki görünürlüğün, Allah vergisi yakışıklılığın ve ceninin de para görmesi seni bayağı şımartmış, işte bu şımarıklığın ve birilerini arkanda imiş gibi hissetmen seni bugüne getirdi. İnşallah ıslah olursan, yine eski makul muhafazakar konumuna geri dönersin, unutma bu dünya hem yalancı hem çok kısa ahiretini de düşün derim....!

ata

yani adnan hoca gibi bir şeyse neden hiç dumanı çıkmadı....
