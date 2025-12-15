Trabzonspor'dan Beşiktaş açıklaması: Herkes haddini bilsin

  • İSTANBUL
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, Beşiktaş maçının ardından rakip kulüp yöneticilerinin açıklamalarına sert tepki göstererek, “Sahada mağdur edilen taraf Trabzonspor’ken mağdur edebiyatı yapılmasını kabul etmiyoruz” dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, 3-3 sona eren Beşiktaş karşılaşmasının ardından rakip takım yöneticilerinin maç sonu açıklamalarına sert tepki göstererek, “Bu zihin temiz bir zihin değildir. Herkes haddini bilsin, haddinizi bildirmeyelim” dedi.

Trabzonspor Kulübü, sahasında konuk ettiği ve 3-3 berabere sona eren Beşiktaş karşılaşmasının ardından rakip takım yöneticilerinin maç sonu açıklamalarına tepki gösterdi. Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, yaptığı yazılı açıklamada; yapılan değerlendirmelerin algı yaratmaya yönelik olduğunu belirterek, sahada mağdur edilen tarafın Trabzonspor olduğunu vurguladı. Saral, rakip takımın maçın henüz başında 10 kişi kalması gerektiğini vurgulayarak, maç sonunda mağdur edebiyatı yapılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Saral, “Oynadığımız Beşiktaş karşılaşmasının ardından rakip takım yöneticisinin maç sonu yaptığı açıklamaların ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz” dedi.

Karşılaşmanın hakem kararları üzerinden farklı bir noktaya çekilmeye çalışıldığını ifade eden Saral, “Karşılaşmanın henüz başında 10 kişi kalmaları gerekirken, maç sonunda mağdur edebiyatı yapıp kaybettiğimiz 2 puan üzerinden algı yapmaya çalışan bu zihin, temiz bir zihin değildir” ifadelerini kullandı.

Rakip takımın maçı 9 kişi tamamlaması gerektiğini savunan Saral, maç sonu açıklamalarının sınırları aştığını belirterek, “Karşılaşmayı 9 kişi tamamlaması gereken rakibimizin yöneticileri, maç sonunda yaptıkları açıklamalar ve paylaşımlarla haddinin sınırlarını aşmıştır” diye konuştu.

Trabzonspor’un sahada mağdur edilen taraf olduğunu vurgulayan Saral, şu ifadeleri kullandı:

“Herkes bilsin ki; Trabzon’da yatarak bir şeyler kazanma hayali kuranlar, gerçekleri yüzlerine çarparak karşılığını alır. Sahada mağdur edilen taraf Trabzonspor’ken, ‘mağdurmuş’ gibi rol kesenlerin karşısına dimdik çıkarız. Açıkça uyarıyoruz; Sahada mağdur edilen taraf Trabzonspor'ken 'mağdurmuş' gibi rol kesenlerin karşısına dimdik çıkarız! Tekrar ediyoruz! Herkes haddini bilsin, haddinizi bildirmeyelim”

