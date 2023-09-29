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Ekonomi Ünlü tatil köyü icradan satışa çıkarıldı
Ekonomi

Ünlü tatil köyü icradan satışa çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-29 17:02:00 -
Ünlü tatil köyü icradan satışa çıkarıldı

Adana yer alan Pendosis Tatil Köyü icradan satışa çıkarıldı. 167 milyon liraya satışa çıkarılan tatil köyünün açık artırması 20 Aralık'ta yapılacak.

Adana'da tatil köyü icradan satışa çıkarıldı.

Adana Pozantı İcra Dairesi Yenikonacık mahallesinde faaliyet gösteren Pendosis Tatil Köyü'nü icradan satışa çıkardı.

Tatil köyünün yakın çevresinde yayla yazlık olarak kullanılan müstakil bahçeli meskenler ve site olarak inşa edilmiş meskenler yer alıyor. Kısmen kuzey ve güneyi orman alanı diğer yönleri yayla yazlık olarak kullanılan meskenler ile çevrili.

167 milyon lira, açık artırma 20 Aralık'ta başlayacak

Pendosis Tatil Köyü için 167 milyon 585 bin 246 lira kıymet biçildi. Tatil köyü için 27 Aralık saat 10.00'da başlayacak açık artıma 27 Aralık'ta sona erecek.

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