Ülke tamamen sular altında kalacak! Halk tahliye ediliyor

Deniz seviyesinin yükselmesiyle yok olma tehlikesi yaşayan Pasifik ada ülkesi Tuvalu'da, halkın yüzde 82'si tarihi anlaşma kapsamında Avustralya'ya göç edebilmek için resmi başvuruda bulundu.

Pasifik’te yer alan küçük ada ülkesi Tuvalu, yükselen deniz seviyeleri nedeniyle haritadan silinme riskiyle karşı karşıya kalırken, tüm nüfusunu kapsayan dünya tarihinin ilk planlı göç dalgasına hazırlanıyor. Bilimsel projeksiyonlar, ülkenin yüzyılın ortasına kadar büyük ölçüde sular altında kalacağını gösteriyor.

Avustralya ile Hawaii arasında konumlanan ve toplamda 26 kilometrekarelik bir alana yayılan dokuz mercan adasından oluşan Tuvalu, yaklaşık 11 bin kişilik bir nüfusa ev sahipliği yapıyor.

Ana ada Funafuti’nin deniz seviyesinden yüksekliğinin yalnızca 50 santimetre civarında olması, bölgeyi olağan gelgitler ve orta şiddetteki fırtınalarda bile sular altında kalma riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Son 30 yıllık dönemde Tuvalu çevresindeki su seviyesinin, küresel ortalamanın yaklaşık 1,5 katına denk gelecek şekilde 15 santimetre yükseldiği bildirildi. Bilim insanları, mevcut oranlar doğrultusunda 2050 yılına kadar ülke topraklarının yarısının kalıcı olarak sular altında kalacağını, 2100 yılına kadar ise bu oranın yüzde 95’e ulaşacağını öngörüyor.

Avustralya ile “Falepili Birlik Antlaşması” protokolü imzaladı

Ülke sınırları dahilinde sığınabilecekleri yüksek bir kara parçası bulunmayan Tuvalulular için tahliye süreci başlatıldı. Tuvalu hükümeti, 2023 yılında Avustralya ile “Falepili Birlik Antlaşması” adlı tarihi bir protokol imzaladı.

Anlaşma kapsamında her yıl 280 Tuvalu vatandaşına Avustralya’da kalıcı oturum hakkı tanınıyor. Resmi verilere göre, Temmuz 2026 itibarıyla toplam ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 82’sine denk gelen 8 bin 700’den fazla kişinin göç etmek üzere resmi başvuruda bulunduğu kaydedildi.

Kültürel miras dijitalleştiriliyor

Fiziki toprak kaybının yanı sıra dil, müzik ve geleneklerden oluşan kültürel birikimin yok olmasını önlemek amacıyla Tuvalulu yetkililer yeni bir çalışma başlattı. Ülkenin şarkıları, sözlü tarihi ve geleneksel pratikleri kayıt altına alınarak sanal bir ulusal müze bünyesinde dijitalleştiriliyor. Projeyle, adaların tamamen sular altında kalması durumunda dahi ulusal kimliğin dijital altyapı üzerinde korunması ve yaşatılması hedefleniyor.