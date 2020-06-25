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Gündem

Ünlü tarihçiden dikkat çeken sözler: Erdoğan Abdülhamid Han gibi...

Ünlü tarihçi Ahmet Şimşirgil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikada attığı adımlara ilişkin "“Erdoğan yerinde durmadı, etkin dünya liderlerini tanıyor. Cumhurbaşkanımız Abdülhamid Han gibi, ikna edemeyeceği adam yok” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 10:55:00 - 2020-06-25 10:55:29
Ünlü tarihçiden dikkat çeken sözler: Erdoğan Abdülhamid Han gibi...

Osmanlı tarihi uzmanı Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, SuperHaber röportaj editörü Hülya Okur ile gerçekleştirdiği röportajda Ayasofya tartışması ve Libya meselesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fatih'in Ayasofya'yı cami yaptığında Bizanslı alimlerin karşı çıkmadığını hatırlatan Şimşirgil, Ayasofya'nın yeniden cami olması için bakanlar kurulu kararının yeterli olacağını, Danıştay'ın alacağı kararın ise hükümetin elini güçlendireceğini söylüyor. Ayasofya'nın günümüze kadar ayakta kalmasında Osmanlı'nın rolünü anlatan Prof. Şimşirgil, “Ayasofya bizim diyorsak cami olmalı” dedi.

İzmir'de ezana yapılan sabotajı değerlendiren ve ortak ezan sistemine karşı çıkan Şimşirgil, “İbadet asli haliyle bozulmadan yaşanmalı. Ezan çıplak ağızla okunur, vasıtayla okunmaz. Minarelere karışan ses milli bir tehdit olamaz mı?” ifadesini kullandı.

Libya meselesi

Libya'da Türkiye'nin izlediği politikaya muhalefet edenlere tepki gösteren Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, “Türkiye’nin Libya’da ne işi var demek, Türkiye bitsin demektir. Libya’da bulunuşumuz petrol için değil ama gerekirse petrolü de kullanırsınız.

"Cumhurbaşkanımız Abdülhamid Han gibi"

Bütün iyi işlerin karşısında bir zihniyet olur mu?” dedi. “Milletine, tarihine güvenenler her zaman başarılı olurlar” diyen Şimşirgil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikada attığı adımları ise şu sözlerle değerlendiriyor: “Erdoğan yerinde durmadı, etkin dünya liderlerini tanıyor. Cumhurbaşkanımız Abdülhamid Han gibi, ikna edemeyeceği adam yok”

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Yorumlar

ERSİN

EL HAKK
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Tata Tonga

Boş yatırımlar ile Türk milletinin kaynaklarını çarçur edip duyunu umumiyi kurdurup ülkenin kaynaklarını Batılılara peşkeş çektiren Kıbrıs'ı İngilizlere kiralayan kimdi?
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