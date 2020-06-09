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Medya

Ünlü tarihçi Kuruluş Osman'daki o detay sonrası çıldırdı! 'Hala Ertuğrul gelecek diye bekleyenler var'

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Türkiye'nin reyting rekortmeni dizisi olan Diriliş Ertuğrul'un devamı Kuruluş Osman ile ilgili çok sert açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 19:49:00 -

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Çarşamba günleri ekranlara gelen Kuruluş Osman'ın gerçekten uzak olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, kişisel Youtube hesabından yaptığı açıklamada "Bunu Netflix çekse yüzde 100 söylüyorum. Türkiye ayaklanırdı. Ben buna üzülüyorum Kahroluyorum. Şeyh Edebali'nin kızı kaçırılacak ve öyle bakacaksın he? Netflix yaptığında kızıyorsunuz. O zaman tepkinizi koyun. Dündar Bey'in bir tane oğlunun olduğunu gösteren kayıt yok. Hala Ertuğrul gelecek diye bekleyenler var. Ertuğrul hasta yatıyor. Ziyaretine giden yok. Osman bu kadar mı vefasız? Kayı bu kadar mı vefasız?" dedi.

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