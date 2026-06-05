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Üç yıldır kapalıydı: 691 yıllık camide mutlu son
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Üç yıldır kapalıydı: 691 yıllık camide mutlu son

Niğde'nin önde gelen tarihi ve kültürel sembollerinden biri olan Sungurbey Camii, yaklaşık üç yıl devam eden detaylı restorasyon sürecinin ardından cuma namazıyla birlikte yeniden cemaatiyle buluştu.

#1
Foto - Üç yıldır kapalıydı: 691 yıllık camide mutlu son

İlhanlılar döneminde Niğde Valisi Sungur Bey tarafından 1316-1335 yılları arasında yaptırıldığı değerlendirilen tarihi cami, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen titiz restorasyon çalışmalarıyla özgün mimarisine sadık kalınarak yeniden ayağa kaldırıldı.

#2
Foto - Üç yıldır kapalıydı: 691 yıllık camide mutlu son

Mart 2023'te başlayan restorasyon sürecinde caminin taş işçiliği, ahşap süslemeleri ve mimari detayları aslına uygun şekilde yenilenirken, yapıdaki yıpranmış bölümler bilimsel yöntemlerle güçlendirildi.

#3
Foto - Üç yıldır kapalıydı: 691 yıllık camide mutlu son

Geçirdiği yangınlar, depremler ve uzun yıllar süren ihmal nedeniyle ciddi hasar gören tarihi eser, gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde yeniden Niğdelilerin hizmetine sunuldu.

#4
Foto - Üç yıldır kapalıydı: 691 yıllık camide mutlu son

Açılış töreninde Niğde İl Müftüsü Hüseyin Gün tarafından dua edildi. Duaların ardından vatandaşlar tarihi camide uzun bir aranın ardından ilk cuma namazını kılarak manevi atmosferi birlikte yaşadı.

#5
Foto - Üç yıldır kapalıydı: 691 yıllık camide mutlu son

Açılış programına, Niğde Valisi Cahit Çelik, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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