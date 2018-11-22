Ünlü stratejist, dolardaki düşüşün nedenini açıkladı

Rabobank Gelişen Piyasalar Stratejisti Piotr Matys Bloomberg HT'de yaptığı açıklamada, gelişen piyasalarda iyileşme işaretleri olduğunu, Güney Afrika randı ve Türk Lirası'nın bu dönemde en iyi performans gösteren para birimleri olduğunu söyledi. Matys "Gelişen ülke varlıkları ABD hisselerinde son dönemdeki satışlara dirençli olduğunu kanıtladı" diye konuştu.

"Yerel faktörler TL'ye önemli destek sağladı"

Türk Lirası'nın değer kazanmasında iç faktörlerin önemli olduğunu vurgulayan Matys "Sıkı para politikası ve maliye politikaları var, ABD ile diplomatik ilişkilerde iyileşme oldu. Yani yerel faktörler TL'ye önemli destek sağladı" yorumunu yaptı.

Piotr Matys

"Dolar haftayı 5,28'in altında kapatırsa daha fazla düşüş görülebilir"

Dolar/TLbu haftayı 5,28'in altında kapatırsa daha fazla düşüş görülebileceğini kaydeden Matys "Daha fazla düşüş için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ekonomik reformlar yapması gerekir" ifadesini kullandı.

Matys ekonominin güçlenmesi için cari açıkta düzelme, enflasyonda düşüş ve gıda enflasyonu konusunda atılması gereken adımlar olduğunu vurguladı.