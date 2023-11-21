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Dünya Ünlü siyasetçiye barda saldırı! Bunu hiç beklemiyordu
Dünya

Ünlü siyasetçiye barda saldırı! Bunu hiç beklemiyordu

Yeniakit Publisher
2023-11-21 08:48:00 -

Hollanda'da aşırı sağcı Demokrasi Forumu Partisi (FvD) lideri Thierry Baudet’ye iki hafta içerisinde ikinci saldırı gerçekleşti.

Hollanda'da aşırı sağcı Demokrasi Forumu Partisi (FvD) lideri Thierry Baudet’ye iki hafta içerisinde ikinci saldırı gerçekleşti.

İki hafta önce Thierry Baudet konferans için geldiği Gent Üniversitesi’nde saldırıya uğramıştı. Saldırgan turuncu bir şemsiye ile Baudet’ye saldırmıştı.

Bu kez bir barda korumaları olmadan oturan Baudet’ye bir kişi yumruk attı. Ne olduğunu anlayamayan siyasetçiyi arkadaşları bardan apar topar çıkardı.

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