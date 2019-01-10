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Ünlü siyasetçi Atatürk Havalimanında gözlük çalarken yakalandı

İtalyan siyasetçi Francesco Giannuzzi, Atatürk Havalimanında yaklaşık bin 200 TL değerinde gözlük çalarken yakalandı.

10 Ocak 2019 Perşembe 19:47
Ünlü siyasetçi Atatürk Havalimanında gözlük çalarken yakalandı

Siyasetçi Francesco Giannuzzi, Dubai'den ülkesi İtalya'ya, İstanbul aktarmalı dönerken Atatürk Havalimanı'nında bulunan free shoptan 185 euroluk (yaklaşık bin 200 lira) gözlük çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 50 bin lira kefaletle serbest bırakılan Giannuzzi ifadesinde "Büyük ihtimalle tuvalette elimi yıkarken gözlüğü orada unuttum. Dalgınlığıma gelmiştir. Hatamı kabul ediyorum. Ürünün bedelini ödemeye hazırım. Şu anda bile ödemeye hazırım" dedi.

Gözlüğü alarak erkekler tuvaletine girdi

İtalya'nın Bari Belediye Meclis Üyesi Francesco Giannuzzi ve eşi 7 ocak günü Dubai'den İtalya'ya aktarma yapmak için Atatürk Havalimanı' a geldi.

Uçağını bekleyen Giannuzzi, havalimanında bulunan freeshopa alışveriş için girdi. Girdiği mağazadaki gözlükleri deneyen Francesco Giannuzzi, 185 euroluk gözlüğü parasını ödemeden alarak erkekler tuvaletine girdi. İtalyan siyasetçi daha sonra lavaboda kısa süre oyalandıktan sonra kendisini bekleyen eşinin yanına gitti.

Mağaza yetkilileri, kamera kayıtlarında İtalya Bari Belediye Meclis Üyesi Francesco Giannuzzi'nin 185 euroluk gözlüğü alıp geri getirmediğini fark edince, durumu havalimanı polisine bildirdi.

İtalya'nın İstanbul Konsolosluğu'na bildirildi

Sözcü'nün haberine göre, ihbar üzerine harekete geçen havalimanı polisi, Francesco Giannuzzi'yi 'hırsızlık yaptığı gerekçesiyle' gözaltına aldı. Ancak çalındığı iddia edilen 185 euroluk gözlük, lavaboda ve valizinde bulunamadı. Savcının talimatı üzerine Francesco Giannuzzi Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Durum eşzamanlı olarak İtalya'nın İstanbul Konsolosluğu'na da bildirildi.

 50 bin TL kefaletle serbest bırakıldı

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesi alınan İtalyan meclis üyesi 'hırsızlık' suçundan tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi mahkeme İtalyan meclis üyesi Giannuzzi'yi 50 bin TL nakdi kefaletle serbest bıraktı. Savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Francesco Giannuzzi ise kendisini şöyle savundu.

"Aktarmalı olarak geldiğim Atatürk Havaliman'ındaki freeshoptan gözlük denedim. Gözlüğü beğenmediğim için yerine koydum. Daha sonra başka bir gözlük deneyip freeshopun dışında beni bekleyen eşime gözlüğü gösterdim. Gözlüğü tekrar yerine koymak için yöneldiğim sırada lavaboyu gördüm. Sıkıştığım için de lavaboya girdim. Ancak lavabo kirli olduğu için tuvaletimi yapmadın, elimi yüzümü yıkadım. Eşimin yanına gittim. Büyük ihmalle gözlüğü lavaboda elimi yıkarken unuttum."

"Hatamı kabul ediyorum"

Eşinin yanında 5 dakika kadar oturduktan sonra polis memurlarının yanına gelerek, gözlüğü aramak için valizi aradıklarını anlatan Giannuzzi, "Valizimizi aradılar ancak bir şey bulamadılar. O sırada gözlüğü alıp-almadığım hususunda tartışıp gözlüğü almadığımı söyledim. Ayrıca eşim kalp hastası olması nedeniyle strese girdim. Bu arada uçak anonsu yapılıyordu. Lisan da bilmediğimden para ile ilgili bir dert varsa gözlüğün bedelini ödemek istedim. Ben daha önceden diğer freeshoplardan alışveriş yaptım. Bununla ilgili fişlerim elimdedir. Durumum itibariyle böyle bir şey yapacak durumum yoktur. Bu arada uçağım kalktı. Kendimi bu durumda buldum. Dalgınlığıma gelmiştir. Hatamı kabul ediyorum. Ürünün bedelini ödemeye hazırım. Şu anda bile ödemeye hazırım." diye konuştu.

Savcılık işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle Francesco Giannuzzi, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 50 bin TL kefaletle serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 19:47
  1. İstanbul
  2. Atatürk
  3. Saray
  4. Atatürk Havalimanı
  5. İtalya
  6. Dubai
  7. Bakırköy
  8. Francesco Giannuzzi
  9. Bakırköy Adalet Sarayı

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