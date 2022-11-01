Ünlü sanatçıya büyük şok! Sen ne yaptın böyle

İstanbul’da dolandırıcılar, Beşiktaş’taki evini sattırdıkları 85 yaşındaki sanatçı Bilge Ersel’in 1 milyon dolarını aldı.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; uzun yıllardır Etiler'de bir bakım evinde yaşan sanatçı Bilge Ersel, ailesinden ve İstanbul Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapan ablasından kalan yüklü gayrimenkullerin yarı hissedarıydı. Ersel'in ortağı ise ablası Kadriye Gülşen'di.

İstanbul Beşiktaş'ta 3, Kadıköy'de 2, Mersin'de 1 adet gayrimenkulün hissedarı olan ünlü sanatçının, yakın zamanda kamulaştırılan bir gayrimenkulü karşılığında yaklaşık 2 milyon liraya daha sahip oldu.

Özel bir bankada da milyon dolarları olan sanatçı iddiaya göre geçtiğimiz temmuzda yılların birikimi olan servetini aniden satmaya başladı.

Beşiktaş'ta bir gayrimenkulü değerinin çok altında satan ünlü sanatçı, ardından özel bir bankaya giderek yüklü miktarda parasının tamamını çekmek istedi.

İddiaya göre banka görevlilerinin verdiği yaklaşık 1 milyon doları, banka dışında kendisini bekleyen bir kişiye teslim eden sanatçı, banka görevlilerinin uyarılarına rağmen parayı verdikten sonra Etiler'deki huzurevine döndü.

Yapılan ihbar sonrası kardeşinin dolandırıldığından emin olan abla Kadriye Gülşen'in iki kızı, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, teyzelerine vasi atanmasını talep etti.

Son dönemde yapılan gayrimenkul satışı ve banka hesaplarının incelenmesini isteyen iki yeğen, ünlü sanatçının tüm gayrimenkullerine tedbir konulmasını istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise dolandırıcıların yakalanması için soruşturma başlattı. Soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.