Ünlü sanatçı Masumlar Apartmanı'na katıldı
TRT1'de Salı günlerine damga vuran Masumlar Apartmanı dizisinin 51. Bölümüne sanatçı Selami Şahin konuk oldu.
Gerçek hayatların yürek burkan hikayelerinden uyarlanan, ikinci sezonuyla TRT 1'de ekranlara gelen 'Masumlar Apartmanı' dizisine, usta sanatçı Selami Şahin konuk oldu.
'Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde; Gülben ve Esat’ın düğününde, Gülben’in sürpriziyle beraber Esat’ın nikah şahidi olarak Selami Şahin’in getirmesi herkesi şaşkınlığa uğrattı. Selami Şahin, düğünde en sevilen şarkılarında biri olan 'Gitme Sana Muhtacım'ı seslendirdi.
Yapımcılığını Onur Güvenatam yaptığı, senaryosunu Deniz Madaoğlu’nun kaleme aldığı ve Çağrı Vila Lostuvalı’nın yönettiği 'Masumlar Apartmanı', her salı saat 20.00’de TRT 1’de.