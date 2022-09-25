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Medya Ünlü sanatçı ceviz ağacından düştü!
Medya

Ünlü sanatçı ceviz ağacından düştü!

Ünlü şarkıcı Sinan Özen, hastanelik oldu. Ceviz toplarken ağaçtan düşen Özen'in parmağında kırıklar meydana geldi. Ünlü sanatçı hastaneden paylaştığı videoyla yaşadığı kazayı hayranlarına duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 21:04:00 -
Ünlü sanatçı ceviz ağacından düştü!

Ünlü şarkıcı Sinan Özen, hastanelik oldu. Ceviz toplarken ağaçtan düşen Özen'in parmağında kırıklar meydana geldi. Ünlü sanatçı hastaneden paylaştığı videoyla yaşadığı kazayı hayranlarına duyurdu.

Sevilen sanatçı Sinan Özen, ceviz toplarken 6 metre yükseklikteki ağaçtan düşüp hastanelik oldu. Hastanedeki anlarını kameraya alan sanatçı, iki kemiğinin kırıldığını dile getirdi.

Kolunun, doktorların müdahalesi ile alçıya aldığını ve iyi durumda olduğunu ifade eden Özen, “Verilmiş sadakamız varmış, nazar çıktı diyelim” şeklinde konuştu.

Sinan Özen, başından geçen talihsiz olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu ve şu ifadeleri kullandı: “Sevgili dostlar; maalesef dün ceviz toplarken başıma bir kaza geldi. Yaklaşık 6 metreden düşmeme rağmen bu kazayı 2 kırık parmakla atlatabildim. Verilmiş sadakamız varmış, nazar çıktı diyelim. Ortopedist Mehmet Hocam’a, tüm hastane çalışanlarına ve alçıya alınırken bile beni yalnız bırakmayan sevenlerime çok teşekkürler. En büyük üzüntüm; sizlerle bu hafta paylaşmayı planladığımız yeni şarkımın fotoğraf ve klip çekimleri ertelenmesi ve sizlerle buluşmamızın gecikmesi oldu.”

 


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