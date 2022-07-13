Ünlü profesöre dolandırıcı şoku! 275 bin lirasını kaptırdı

Ünlü sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Prof. Dr. Ahmet Demirel, eski devlet bakanı Azimet Köylüoğlu, ünlü finansçı Aysun Mercan, yüksek mühendis Ceren Ataman'dan sonra dolandırıcıların son kurbanı, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden Yıldız Teknik Üniversitesi eski İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanı olan 79 yaşındaki emekli Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar oldu.



Bayrakdar, iddiaya göre telefon dolandırıcılarına 250 bin lira kaptırdı. İstanbul Beşiktaş'ta 24 Mayıs günü meydana gelen olayda telefon dolandırıcıları tarafından aranan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanı olan emekli 79 yaşındaki Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar'ın telefonu çaldı. Kendisini "Polis memuru" olarak tanıtan dolandırıcı, Bayrakdar'a parasının ve hesaplarının başkaları tarafından ele geçirilerek kullanıldığını söyledi.

'Dolarları hazırla'

İddiaya göre kendisini polis olduğunu inandırmak için ünlü doktora ait olan kişisel bilgilerini doğru söyleyerek, 'Birazdan evine geleceğiz. Dolar hesabındaki paraları çek ve hazırla' talimatı verdi. Bunun için önce 12 bin dolar (200 bin lira) parasını yakındaki bankadan çeken emekli doktor, kapısına gelen polis yelekli kendisini 'Soner Yıldırım' olarak tanıtan dolandırıcıya parayı teslim etti. Ardından yeniden aranacağı ve kendisine söylenen talimatları yapması gerektiğini söyleyen dolandırıcı, yaşlı kadının ikametinden ayrıldı.

Bankaya gidince anladı

Bir süre sonra yaşlı kadının yeniden telefonu çaldı. Bankadaki parasının tamamının çekilmesi talimatını alan kadın, yeniden bankaya giderek hesabındaki parayı çekmek istedi. Önce yaklaşık 75 bin lira çeken kadın, kendisine söylenen banka hesabına parayı transfer etti. Bir süre sonra başka bir bankadaki paranın da çekilmesi talimatı verilen yaşlı kadın, bankanın Beşiktaş'taki şubesine gitti.

Banka görevlisi, bankada nakit paranın olmadığını söyleyince telefondaki dolandırıcılara durumu ileten yaşlı kadının telefon suratına kapatıldı. Dolandırıldığını anlayan emekli Prof. Bayrakdar şikayetçi olunca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.