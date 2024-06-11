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Yaşam Ünlü plajı domuzlar bastı
Yaşam

Ünlü plajı domuzlar bastı

Yeniakit Publisher
2024-06-11 12:50:00 -
Ünlü plajı domuzlar bastı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde domuzlar halk plajını bastı.

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda irili ufaklı domuz sürüleri halk plajını bastı.

Kuşadası Halk Plajı’nda güneşlenen ve denize giren yabancı turistler, bir anda karşılarında beliren domuz sürüsüyle neye uğradıklarını şaşırdı. Hiçbir şey yokmuş gibi sahili turlayan yaban domuzları, yiyecek arayışı içinde plajda dolaşmaya başladı. Bu sıra dışı manzarayı gören meraklı turistler, telefonlarına sarılarak fotoğraf ve video çekti. Domuzların ormanlık alanlardan yiyecek bulmak amacıyla sahile indiği belirtildi.

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