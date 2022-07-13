Ünlü oyuncuya büyük şok! Duyanların ağzı bir karış açık kaldı

Geçtiğimiz yılların rezil ötesi dizilerinden biri olan Çukur ile yıldızı parlayan Necip Memili kendi evinde soyuldu. Kim tarafından soyulduğu ise 'hayret' dedirtti. Şüphelendiği olayı kamera düzeneği kurup izleyen Memili, hırsızlıktan emin oldu.

Edinilen bilgilere göre, Necip Memili ile Didem Memili'nin, Sarıyer'de ikamet ettikleri eve Fatma T. adlı bir kadın yardıma geliyordu.

Didem Memili, son zamanlarda yüz binlerce lira değerindeki ziynet eşyalarının eksildiğini fark etti ve eve kamera düzeneği kurdurdu.

Fatma T.'nin eşyaları temizlik kovasına koyduktan sonra poşetlerle evden çıkarttığı görüldü.

Çift, karakola gidip şikayetçi oldu.

Fatma T., eşyaları Didem Memili'nin kendisine verdiğini, takılardan ise haberi olmadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evden çalınanların ise 3 adet altın pırlantalı küpe, 2 pırlanta yüzük, 4 altın kolye, altın bilezik, lüks marka kadın çantası ve çok sayıda değerli kıyafet olduğu biliniyor.