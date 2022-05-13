Ünlü oyuncudan şok itiraf: Bana bir çaktı, yere uçtum

Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan Volkan Severcan, Yalnız Kurt'un yıldızı Cihan Ünal'la ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan “Dur Bi Dinle” programına konuk olan Severcan, 1989 yılında orkestrasında yer aldığı “Evita” müzikalinde Cihan Ünal’la yaşadığı bir olayı yıllar sonra anlattı.

“Müzikalle turnedeydik" diyen Severcan "İzmir’deyken paramız ödenmedi. Önder Bali’ye gittik, ‘Paranızı almazsanız bu akşam sahneye çıkmayın’ dedi. Dışarıda 5 bin kişi bizi izlemek için bekliyordu. Buna rağmen kuliste hazırlanmadığımızı gören ekip, neler olduğunu sordu. Bir anda Önder Bali içeri girdi ve ‘Çocuklar bu akşam sahnede benim için çalıyorsunuz’ dedi. Ev arkadaşım Uzay Heparı da sinirlenip ‘Önder Abi, gel benim eve senin için müzik yapayım’ diyerek oradan çekip gitti. Sonra biz oyuna çıktık. Bitiminde ‘Evita’nın başındaki Cihan Ünal’ın odasına gidip ‘Orkestra olarak işi bıraktık’ diyerek notalarımı verdim. Cihan Ünal da bana bir çaktı, yere uçtum. Herkes birbirine girdi. Olay meydan muharebesine döndü." dedi.

Severcan, "1989 yılından sonra sadece oyunculuk yapmaya başladım. Müzik aletlerimi evde bıraktım. Cihan Ünal’ı çok severim. O yumruk beni kendime getirdi.” diye konuştu.