Ünlü oyuncu vefat etti

"Payitaht Abdülhamid", "Diriliş: Ertuğrul", "Kurtlar Vadisi", "Arka Sokaklar ve "Kavak Yelleri" gibi birçok popüler dizide rol alan ünlü oyuncu Salahsun Hekimoğlu, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Sinema ve dizi oyuncusu, aynı zamanda seslendirme sanatçısı Salahsun Hekimoğlu, 74 yaşında hayatını kaybetti.



Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli üyemiz Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun." ifadeleriyle sanatçının vefatını duyurdu.

"Payitaht Abdülhamid", "Diriliş: Ertuğrul", "Kurtlar Vadisi", "Arka Sokaklar ve "Kavak Yelleri"nin arasında olduğu birçok popüler dizide rol alan Hekimoğlu, 1 Ocak 1950'de dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu Hekimoğlu, 1988'den itibaren film ve dizilere seslendirmeler yaptı. Oyunculuğa 2003 yılında "Hayat Bilgisi" dizisinde rol alarak başladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

SALAHSUN HEKİMOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Payitaht Abdülhamid (Sadrazam Halil Paşa, 2017)

Diriliş: Ertuğrul (Üstad Nikola, 2016-2017)

Osmanlı'da Derin Devlet (Kadı Zilal, 2013)

Yol Ayrımı (2012)

Kurt Kanunu (Nail Bey, 2012)

Dedemin Dolabı (2012)

Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam (Zülali Hasan Efendi, 2012)

Muhteşem Yüzyıl (Yasef, 2011-2013)

Sakarya Fırat (2012)

Kırık Kalpler - Ritmini Arayan Kalpler (Sinan, 2009)

Son Bahar (Tv Baba, 2008-2009)

Kollama (Güvercin Bey, 2008-2009)

Kavak Yelleri (Rıfat Sabuncu, 2010)

Dudaktan Kalbe (Vefik Meriçoğlu, 2007-2008)

Bez Bebek (Nestor, 2007)

Arka Sokaklar (Rahmi, 2010)

Savcının Karısı (Başsavcı, 2005)

Kırık Kanatlar (Hristo, 2005)

Ihlamurlar Altında (2005)

Hırsız Polis (Hakim) 2005)

Acı Hayat (2005)

Kalp Gözü (Kemal, 2004)

Haziran Gecesi (2004)

Kurtlar Vadisi (Başhekim, 2004-2005)

Hayat Bilgisi (2003)

Rol Aldığı Sinema Filmler:

Gülcemal (Togay’ın Babası, 2014)

Mahmut İle Meryem (2012)

O Şimdi Mahkum (Rol Adı Ekle, 2005)