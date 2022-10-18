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Gündem Ünlü oyuncu ve eşiyle ilgili flaş gelişme! İğrenç tacizde karar çıktı
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Ünlü oyuncu ve eşiyle ilgili flaş gelişme! İğrenç tacizde karar çıktı

Ünlü oyuncu Bekir Aksoy, önceki akşam bir etkinlikte sunuculuk yaptı. Aksoy, eşi Nazife Aksoy'un kuliste tacize uğraması ve davanın sonuçlanması hakkında konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 11:41:00 -
Ünlü oyuncu ve eşiyle ilgili flaş gelişme! İğrenç tacizde karar çıktı

Ünlü oyuncu Bekir Aksoy, önceki akşam bir etkinlikte sunuculuk yaptı. Aksoy, eşi Nazife Aksoy'un geçmişte kuliste tacize uğraması ve davanın sonuçlanması hakkında konuştu.

Aksoy, "Kadına yapılan şiddete, cinsel saldırıya ve tacize her türlü duruma karşıyız. Davada son karar verildi. Bizim ve mahkeme için olay bitti. Karşı taraf 2.5 sene hapis cezası aldı.

Hem bizim açımızdan hem de kadınlar için çok önemli bir sonuç oldu. Allah bu durumu kimseye yaşatmasın” ifadelerini kullandı. 

 

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