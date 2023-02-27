  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ünlü oyuncu tesettüre girdi! Gören şaştı kaldı
Gündem

Ünlü oyuncu tesettüre girdi! Gören şaştı kaldı

Ateş Kuşları dizisi ile ekranlara dönen İlayda Alişan, son haliyle herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncu, oynadığı karakter için tesettüre girdi. O halini görenler şaşırdı. Birçok takipçisi İlayda Alişan'ı yorum yağmuruna tuttu.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 14:20:00 -
Ünlü oyuncu tesettüre girdi! Gören şaştı kaldı

Çukur dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu İlayda Alişan, ekranlara Ateş Kuşları dizisi ile geri döndü. Oyunculuğuyla da oldukça beğenilen ünlü ismin son hali herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncu, oynadığı karakter için tesettüre girdi. 27 yaşındaki oyuncunun fotoğrafını görenler ise "Yüzüne nur inmiş", "Çok yakışmış" yorumlarında bulundu.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23