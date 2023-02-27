Ünlü oyuncu tesettüre girdi! Gören şaştı kaldı
Ateş Kuşları dizisi ile ekranlara dönen İlayda Alişan, son haliyle herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncu, oynadığı karakter için tesettüre girdi. O halini görenler şaşırdı. Birçok takipçisi İlayda Alişan'ı yorum yağmuruna tuttu.
Çukur dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu İlayda Alişan, ekranlara Ateş Kuşları dizisi ile geri döndü. Oyunculuğuyla da oldukça beğenilen ünlü ismin son hali herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncu, oynadığı karakter için tesettüre girdi. 27 yaşındaki oyuncunun fotoğrafını görenler ise "Yüzüne nur inmiş", "Çok yakışmış" yorumlarında bulundu.
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