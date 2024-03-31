Ünlü oyuncu Omar Colley: Türkiye'nin en önemli kulüplerinden birindeyim! İşte çok konuşulan Türkiye itirafı

Beşiktaş'ın yıldız ismi Omar Colley, Türkiye'deki taraftarların İtalya'daki taraftarlara göre daha coşkulu olduğunu ve Bu sebepten Türkiye'de baskının biraz daha fazla olduğunu ifade etti.

İşte Colley'nin o sözleri:

"Türkiye'nin en önemli kulüplerinden birindeyim. Dördüncüyüz ama takım için biraz zor bir sezon... Taraftarlar haklı olarak daha yukarılarda olmamızı istiyor. Kendimi iyi hissediyorum ama futbol İtalya'dakinden farklı. Daha az taktik, daha çok koşu. Sampdoria'da mutlu anlar yaşadım. Son birkaç sezonumuz zor geçti ama her zaman maçları takip ediyorum, kalbimdeler..."

"Türkiye'de taraftarlar çok sıcak ve bazen futbol tutkusunu abartıyorlar. İtalya'da bu anlamda daha az baskı var. Ama Türkiye'de ırkçılık olaylarını hiç görmedim. İtalya'da olanlardan dolayı üzgünüm. Orası benim ikinci evim. "

"Jesus - Acerbi olayına hiç girmeyeceğim ama İtalya'da çok fazla yabancı var ve bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Irkçılık birçok ülkede var ama İtalya bu sorunu çözmek için daha çok çalışmalı, İtalya Futbol Federasyonu kararlı bir şekilde müdahale etmeli".

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