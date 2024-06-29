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Yerel Ünlü oyuncu isyan etti! “Yahu Allah sizi ıslah etsin”
Yerel

Ünlü oyuncu isyan etti! “Yahu Allah sizi ıslah etsin”

Yeniakit Publisher
2024-06-29 09:55:00 -
Ünlü oyuncu isyan etti! "Yahu Allah sizi ıslah etsin"

Oyuncu Celil Nalçakan hakkında çıkan 'öldü' haberlerine "Yahu Allah sizi ıslah etsin" diyerek tepki gösterdi.

Son olarak Kardeşlerim dizisinde Akif karakterini oynayan Celil Nalçakan ile ilgili 'öldü' iddiası ortaya atıldı.

Sosyal medyada paylaşılan bir gönderide, "Merhaba arkadaşlar, ünlü Türk oyuncu Celil Nalçakan dün gece kalp krizi geçirerek hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi sabah saat 10'da Ankara'da defnedilecek." şeklinde ifadeler yer aldı.

Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Celil Nalçakan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hakkında çıkan yalan haberlere karşı tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
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"Yahu Allah sizi ıslah etsin be! 2 tane etkileşim almak için yapmadığınız onursuzluk kalmıyor! Böyle şarlatanlara lütfen itibar etmeyiniz! Bu ve benzeri hesaplar hakkında yasal işlemlerin derhal başlatılacağını bildirmek isterim."

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