Ünlü oyuncu ile ilgili bomba gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nın Doktor Kenan'ı Serkan Kuru ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı.
TRT 1'in reyting rekorları kıran sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Doktor Kenan rolünü canlandıran, özel hayatıyla gündeme gelmeyi sevmeyen oyuncu Serkan Kuru, eşi ile ayrıldı.
Birlikte rol aldıkları Hatçe Sosyetede dizisinin çekimleri sırasında tanışıp nikah masasına oturan ünlü çift, geçtiğimiz hafta sessiz sedasız bir şekilde tek celsede boşandı.
Bir dönem “Arka Sokaklar” dizisinde de rol alan meslektaşı Gökcan Gökmen’le evlenen ve bir kız çocuğu babası olan Kuru, eşiyle yaşadığı fikir anlaşmazlıkları yüzünden anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.