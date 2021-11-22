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Yaşam Ünlü oyuncu açıkladı: Kariyerimin başında çöplükte bulduğum minderde uyuyordum
Yaşam

Ünlü oyuncu açıkladı: Kariyerimin başında çöplükte bulduğum minderde uyuyordum

ABD'li ünlü Oyuncu Paul Rudd kariyerinin ilk döneminde çöplükte bulduğu bir minderin/şiltenin üstünde uyuduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 10:19:00 -
Ünlü oyuncu açıkladı: Kariyerimin başında çöplükte bulduğum minderde uyuyordum

52 yaşındaki ünlü oyuncu Paul Rudd, kariyerinin başında arkadaşıyla birlikte Los Angeles'ta harabe bir evde nasıl yaşadığını açıkladı.

O dönemde kendi dairesini tutacak kadar parası olmayan Rudd, mutfağında uyuduğu arkadaşının kendisini oyuncu seçmelerine götürdüğünü anlattı. Amerikalı oyuncu "Hiç param yoktu. Birkaç arkadaşımla birlikte yaşıyordum. Arabam çok kötüydü, hep bozulurdu" dedi.

Bu ay vizyona giren Hayalet Avcıları: Öteki Dünya'nın (Ghostbusters: Afterlife) başrolünde yer alan Rudd kendi dairesini kiralayabilmek için yeteri kadar para biriktirdiğindeyse mobilya almaya gücünün yetmediğini ifade etti.

Paul Rudd "Aslında çok fazla mobilyam yoktu. Ve çöp kutusunun yanında bir şilte buldum. Tatlı ve bedava bir yatak olduğunu düşündüm. Onu odama çıkardım ve sonra üzerinde uyudum. Ertesi sabah kırmızı yumrularla kaplı biçimde uyandım" dedi.

Kariyerinin başında maddi sıkıntılarla boğuşan Rudd şu an Hollywood'un en gözde aktörleri arasında yer alıyor.

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