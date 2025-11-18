Ünlü Menejerden Galatasaray'a Messi Müjdesi!

Menajer George Gardi, kariyerini Amerikan Ulusal Futbol Ligi (MLS) ekibi Inter Miami'de sürdüren 38 yaşındaki Lionel Messi'nin Galatasaray ile anılmasına ilişkin açıklamalar yaptı. Gardi, Dursun Özbek'in açıklamalarına atıfta bulunarak "Kulüp için faydalı olabileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Galatasaray'a yakınlığıyla bilinen menajer George Gardi, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Galatasaray ile anılması hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Amerikan Ulusal Futbol Ligi'nin (MLS) erken bitmesi nedeniyle Lionel Messi'nin 2026 Dünya Kupası hazırlığı için 4 ay forma giyeceği bir takım aradığı iddia edildi.

Sky Almanya'ya konuşan menajer George Gardi, Messi'nin Galatasaray'a yazılmasına ilişkin sorulan soruyu cevapladı.

"FAYDALI OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Arjantinli yıldızın sarı kırmızılı kulüp için faydalı olacağını düşündüğünü kaydeden Gardi, "Lionel Messi sorusuna başkan Dursun Özbek zaten cevap verdi, bunu ona bırakırım. Söyleyebileceğim şey şu: O, dünya futbolunun bir efsanesi. Böyle bir fırsat olursa, kulüp için faydalı olabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Özbek, "Messi'yi bir gün Galatasaray formasıyla görebilecek miyiz?" sorusunu şöyle cevaplamıştı:

"Başarı seviyemizi yükselttik, bu yüzden rahatça Messi sorusu sorabiliyorsun. Bunu yaparken iyi bir finansal denge kurduk ve bunu bozacak hiçbir adım atmıyoruz. Tüm çalışmalarımız finansal kapasitemiz içinde. İyi bir takım kurduk, Avrupa’da da hedeflerimiz var ve bunlara ulaşmak için gerekeni yapacağız."