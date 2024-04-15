Ünlü medya şirketi iflas bayrağını çekti! DEV marka konkordato ilan edebilir: 20 yıl önce kurulmuştu, ortağıydı

Nickelodeon ortağıydı… Ünlü medya şirketi iflas bayrağını çekti!

Ünlü medya şirketi Factory Transmedia iflas ettiğini duyurdu. Bu durum başarılı görünen bir şirketi iflasa ve tasfiyeye sürükledi.

Kovid salgınından önceki birkaç yıl boyunca yayın hizmetlerine sonsuz miktarda para yatırıldığı görünüyordu. Disney, Comcast, Apple, Netflix ve Verizon ve Quibi gibi bazı aykırı görünüşte makul şov fikrine oldukça fazla para harcanmaktaydı. Disney+ ve Apple TV+ gibi hizmetlerin görünürde sonsuz bütçeleri olduğu için bu dönem izleyiciler için altın bir dönem olarak nitelendirildi. Disney’in yayın hizmeti, iyi içerikleri ve ünlü şovları parçalara ayırmak yerine, görünüşte haftalık olarak yeni bir Star Wars veya Marvel şovu sundu.

Apple’ın yayın hizmeti ve Comcast’in Peacock’u, diğer birkaç şirketle birlikte, aboneler için mücadele ederken sınırsız bir bütçeye sahip olarak görünüyordu. Televizyon izlemek için güzel bir dönemdi ancak ekonominin hiçbir anlamı bulunmuyordu. Şirketler getirdiklerinden daha fazla para harcıyordu ve bu sürdürülebilir bir model değildi. Kovid günlerinin bir noktasında, her yayın oynatıcısı aynı şeyin farkına varmış gibi görünüyordu. Hangi şovları ürettikleri konusunda daha akıllı davranmaları ve bütçeleri için yeni düzenlemeler yapmaları gerekiyordu. Eğer akıllı değillerse kaza yaptılar. Quibi, Nisan 2020’de başlatılan ve Aralık 2020’de kapatılan yatırımcı parasından 1,75 milyar dolar toplandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Thestreet’ın haberine göre; Daralma birçok medya şirketinin, aktörün ve televizyon sektörü çalışanının zarar görmesine neden oldu. Toplam iş miktarı tüm zamanların en yüksek seviyesinden hızla küçülen bir sektör haline geldi.

İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Ödüllü bir şovun veya birden fazla ödüllü şovun olması finansal başarıyı garanti etmez. Bir İngiliz medya şirketi olan Factory Transmedia, Nickelodeon Jr. şovu “The Tiny Chef Show” ile 2024 Emmy ödülünü kazandı. Ayrıca okul öncesi animasyon dizisi “Slumberkins” ile Emmy’ye aday gösterildi. Bu düzeydeki başarı, şirketi ayakta tutmak ve mali açıdan ayakta tutabilmek için yeterli değildi. Factory Transmedia, alacaklının gönüllü tasfiyesi olarak adlandırılan duruma getirildikten sonra kapanıyor. Cartoon Brew , Birleşik Krallık’ta “bu, şirketin iflas ettiği ve artık yükümlülüklerini ödeyecek paraya sahip olmadığı anlamına geliyor” diye ifade edildi.

PİYASA KOŞULLARI ÖNEMLİ FAKTÖR

Factory Transmedia, bir medya açıklamasında şirketin çöküşünden piyasa koşullarını sorumlu tuttu: “Geçtiğimiz 12 ay boyunca, dünya çapındaki yayıncılar tarafından yeşil ışık yakılan projelerin sayısı, küresel ekonomi ve izleyici davranışlarının önemli ölçüde değişmesi nedeniyle ciddi şekilde azaldı; bu zorlu piyasa koşulları, işletmenin iflasında önemli bir faktördü” diye açıklandı.

MEDYA ŞİRKETİ SATILIYOR

Factory Transmedia, 20 yılı aşkın süredir Birleşik Krallık animasyon alanında bir oyuncuydu. Şirket, 1969’da başlatılan ve şirketin 2015’te geri getirilmesine yardımcı olduğu popüler bir program olan “The Clangers”ın yüksek profilli yeniden başlatılmasında yer aldı. Cartoon Brew’a göre “Şirket, Greater Manchester bölgesi için bir animasyon başarı öyküsü olarak görülüyordu ve büyüyen prodüksiyon portföyüne uyum sağlamak için 2017 gibi yakın bir tarihte yeni bir stüdyo tesisi açmıştı.” Üretimin yoğun olduğu dönemlerde 100’den fazla kişi istihdam ediliyordu. Müşteriler arasında Disney, Nick Jr., CBBC ve CBeebies bulunuyor.

GERİ DÖNÜŞ YAPILMAYACAK

JPS Chartered Surveyors, şirketin varlıklarının çevrimiçi bir açık artırma yoluyla satılmasına yardımcı olmak üzere atandı. BBC’nin bir raporuna göre bu, 2015 ve 2016’da ITV’de yayınlanan Newzoids hiciv skeç gösterisi için kullanılan şirket kuklalarının yanı sıra stüdyo ekipmanlarının da satılmasını içerecek biraz hastalıklı bir olay olarak değerlendiriliyor. Factory Transmedia’nın şu anda prodüksiyon aşamasında olan programlarının akıbeti hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır.