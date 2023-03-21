Ünlü kuruluştan altın için sürpriz karar! Elinde, bankada altını olanlar dikkat!

Uluslararası derecelendirme kuruluş Fitch, 2023 yılı için ons altın fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. Kuruluş, daha önce 1850 dolar olarak açıkladığı ons altın fiyatını 1950 dolar seviyesine çekti. Tgrthaber'e göre;

Altın fiyatları küresel bankacılık krizlerinin ortasında yükselmeye devam ediyor. Ons altınla beraber gram altında rekor üzerine rekor kırarak son bir yılın en yüksek seviyesine kadar yükseldi. Önemli kurumlar ardı ardına altın tahminlerini revize ederken uluslararası kredi derecelendirme kurulu Fitch'in araştırma birimi olan Fitch Solutions 2023 altın fiyatlarını tahminini 100 dolar yukarı çekti.

Bankacılık krizleri sonrası yatırımcılar altına yönelince hem ons hem de gram altın ralli yaptı. Fitch Solutions ise altın tahminini yukarı çekti. Kuruluş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. "Global finansal istikrarsızlığın artmasının altın fiyatını önümüzdeki aylarda tüm zamanların zirvesi olan 2075 dolar seviyesine yönlendirmesinin büyük olasılık olduğuna inanıyoruz."

"Bununla birlikte 2075 dolar civarında ciddi direnç var. ABD dolarının güçlü olmaya devam ediyor. Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın batmalarının bulaşıcı etkilerinin sınırlı olacağına inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Fitch Solutions, küresel GSYH büyümesinin bu yıl yüzde 3,1'den yüzde 2,1'e gerileyeceği beklentilerinin altına destek vereceğini de öngördü.

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