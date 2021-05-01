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Dünya Ünlü komedyenden kötü haber
Dünya

Ünlü komedyenden kötü haber

Katıldığı bir televizyon programındaki gülüşüyle internet fenomeni haline gelen İspanyol komedyen Juan Joya Borja, 65 yaşında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 01:14:00 - 2021-05-01 01:16:59

İnternetteki en ünlü kahkaha olan 'El Risitas' lakaplı komedyen Juan Joya Borja, bir televizyon programında attığı kahkahalar nedeniyle dünya çapında ünlü olmuştu.

Bir süredir tedavi görüyordu

Bacağındaki vasküler problem nedeniyle tedavi altına alınan ancak kan damarlarındaki sorunlar nedeniyle bacağı kesilmek zorunda kalan Borja'nın, Eylül ayından beri tedavi gördüğü hastaneden ölüm haberi duyuruldu.

İspanya’da El Risitas adıyla tanınan komedyen Juan Joya Borja’nın kahkahaları yaşanan her olaya uyarlanıyordu. Borja’nın ölümü sosyal medyada da gündem oldu.

 

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