Ünlü karikatüristten ses getiren Yeni Zelanda çizimi
Yeni Zelanda'da 50 Müslüman'ın Hristiyan bir terörist tarafından şehit edildiği kanlı saldırı sonrası Avustralyalı karikatürist Pat Campbell'in yaptığı çizim büyük beğeni aldı.20 Mart 2019 Çarşamba 16:31
Dünyaca ünlü Avustralyalı karikatürist Pat Campbell, Yeni Zelanda’nın sembollerinden biri olan gümüş eğrelti otunun yapraklarını ibadet eden Müslümanlara benzeterek yeniden yorumladı.
Campbell'in çizdiği 50 yaprak, şehit olan 50 Müslüman'ı temsil ediyor.
50 Müslüman şehit edilmişti
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye 15 Mart'ta cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırılarında 50 Müslüman şehit edilmişti.
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