Ünlü Japon mühendis Türkiye'den paylaştı! Türkiye için kritik deprem uyarısı: En kötü senaryo, heyecanlandıran duyuru

Malatya'da konuşma gerçekleştiren Ünlü deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki Türkiye için en kritik senaryoyu paylaştı. Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, özel bir şirket tarafından organize edilen "Yeniden Hep Beraber Ayağa Kalkıyoruz" programına katılım sağladı.

Eğitimden hemen önce dikkat çeken açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, depremin değil, dayanıksız yapıların insanlara zarar verdiğini vurgulayarak, bu durumu yaşadıklarını dile getirdi. Moriwaki, 32 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve Türkiye'nin de Japonya gibi depremle sık sık karşılaşan bir ülke olduğunu belirtti. Kahramanmaraş'taki depremin ardından, "Nerede deprem olabilir?" sorusu yöneltilen Moriwaki dikkat çeken soruya yanıt verdi.

UZMAN İSİMDEN DEPREM SORUSUNA YANIT!

Moriwaki ''Nerede deprem olabilir?'' sorusuna ''Kahramanmaraş depreminde Hatay çok hasar gördü çünkü zemin koşulları çok kötüydü. Maalesef Hatay'da daha sonra 2 kez deprem meydana geldi. Hatay'dan sonra Suriye ve Kıbrıs'a uzanan bir fay hattı bulunuyor. Denizin altındaki bu fay kırılırsa tsunami riski ortaya çıkabilir; genel olarak bir metrelik bir dalga olabilir. En kötü senaryo ise hem deprem hem de kayma durumu yaşanması. Bu durumda en kötü senaryo 3 metrelik bir dalga. Deniz seviyesinden en az 3 metre yüksekte olmak önemli.'' yanıtını verdi.

Tsunaminin Türkiye'de pek fazla görülmediğini belirten Moriwaki, İzmir depremindeki dalganın boyunun bir metre olduğunu açıkladı. Ayrıca Moriwaki yaşam üçgenlerinde, enkaz altında kalma ihtimali düşünülerek, su, sıvı ve çikolata bulundurmanın vücuttaki sıvı ve besin ihtiyacını karşılamak açısından önemli olduğu vurgusunu yaptı.