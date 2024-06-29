Ünlü isim detayları açıkladı! GÖKTÜRK-3 Sar Uydusu'na dair beklentiler

Gelişmelerden ilki 2013 yılında ilk sözleşmesi imzalanan GÖKTÜRK-3 uydusunun, 2024 yılında imzalanan 250 milyon dolarlık sözleşmeye ait. 2016 yılında SAR faydalı yükünün ASELSAN tarafından tasarlanması üzerine tamamlanan PDR aşamasının ardından projenin akıbetine dair kamuoyuyla paylaşılan bir gelişme olmamıştı. 2024 yılı itibariyle TUSAŞ’ın ana yüklenici olduğu GÖKTÜRK-3 projesinde SAR faydalı yükü için ASELSAN çalışırken diğer alt sistemler için TÜBİTAK UZAY çalışacak.

Müşterinin T.C. Savunma Sanayii Başkanlığı ve uydu operatörünün Türk Hava Kuvvetleri olduğu GÖKTÜRK-3 Projesi’nde kurumlara düşen iş paketleri şu şekilde:

TUSAŞ

On-board Veri İşleme Bilgisayarı (OBDH)

Yapısal Alt Sistem

Termal Alt Sistem

Yapısal Yeterlilik Modeli (YYM)

Yeterlilik Modeli (YM)

Uçuş Modeli (UM)

Montaj, Entegrasyon ve Test Faaliyetleri

Fırlatıcı İşlemleri

ASELSAN

X-Bant Haberleşme Alt Sistemi

SAR Yükü

Yer İstasyonu Alt Sistemleri

TÜBİTAK UZAY

S-Bant Haberleşme Alt Sistemi

İtki Alt Sistemi

Güç Elektroniği Alt Sistemi

Yörünge, Yönelim ve Kontrol Alt Sistemi

GÖKTÜRK-Y 2027’de fırlatılıyor!

GÖKTÜRK-1 uydusunun görev ömrünü tamamlamasının ardından yörüngede yerini alacak bir uydu olarak tasarlanan GÖKTÜRK-Y uydusu da uzun zamandır planlaması ve başlatılması beklenen bir projeydi.

Sayın Kuzu’nun ifadelerine göre GÖKTÜRK-Y uydusunun termal yapısal yeterlilik modelinin 2024 yılı içinde üretilmesi planlanıyor. 2025 yılında ise projenin Kritik Tasarım Aşaması’nın planlanması hedefleniyor. LEO yörüngede görev yapacak olan GÖKTÜRK-Y’nin 0.5 çözünürlük değerindeki kamerasıyla birlikte 2027 yılında uydunun fırlatması planlanıyor. Müşterinin T.C. Savunma Sanayii Başkanlığı ve uydu operatörünün Türk Hava Kuvvetleri olduğu GÖKTÜRK-Y Projesi’nde TUSAŞ’ın TÜBİTAK UZAY ile çalışacağı tahmin ediliyor.

TUSAŞ Mikro Uydu işine giriyor!

500 km Güneş Senkron Yörünge’de görev yapması planlanan Mikro Uydu’nun multispektral kamerasıyla metre altı çözünürlük sağlayarak 5 yıl görevde kalması hedefleniyor. 2022’de başlayan projenin 2027’de fırlatılması planlanıyor.

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Kaynak: defenceturk