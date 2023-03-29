Ünlü iş adamı 'seri katil' çıktı!

Japonya’da evli iş insanı Kazuki Miyamoto’nun genç bir üniversite öğrencisini içkisine fare zehiri koyarak öldürme suçlamasıyla gözaltına alınması ülkede büyük ses getirdi...

Zengin bir iş insanı olan 37 yaşındaki evli Miyamoto, Kyoto kentinde geceyi birlikte geçirdiği 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Hinako Hamano'yu talyum zehiriyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Ünlü iş adamının genç kadını içkisine zehir koyarak öldürdüğü öne sürülüyor.

Öte yandan olayla ilgili soruşturmada şok bir suçlama daha ortaya çıktı. 2020'de gizemli bir şekilde girdiği komadan kurtulamayarak hayatını kaybeden ve Miyamoto'ya büyük bir servet bırakan teyzesinin vücudunda da talyum zehiri bulunduğu bildirildi.

İDAM EDİLEBİLİR

Eski zamanlarda fare zehiri olarak kullanılan talyum, birçok ülkede 100 yıldan uzun süre önce yasaklanan çok zehirli bir madde olarak biliniyor. Kokusuz ve tatsız olan zehrin sadece bir gramı insanları öldürebiliyor.

Kazuki Miyamoto, üniversite öğrencisi genç kadını zehirlemekten hüküm giyerse idam cezasıyla karşı karşıya kalacak. Ekim ayında günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden genç kadının doktorunun, ölümün şüpheli olduğu düşüncesiyle polise ihbarda bulunduğu belirtildi.

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Kadının zehirlendiği gece ünlü iş insanıyla yemeğe çıktığı ve geceyi birlikte geçirdikleri tespit edilince Miyamoto gözaltına alındı. Zengin ismin bu cinayeti neden işlemiş olabileceği konusunda bir açıklama ise yapılmadı.

Polise ifade vermeyi reddeden Miyamoto'nun cep telefonunda talyumun etkileriyle ilgili araştırma yaptığı tespit edildi. Polis raporlarına göre Miyamoto, işi olduğu gerekçesiyle genç kadını doktora götürmediğini söylemekle yetindi.

Zengin bir ailenin oğlu olan Miyamoto, özel partilerde şarkı söyleyen ve dans eden genç kadınları bünyesinde barındıran bir etkinlik şirketi işletiyordu. Ölen genç kadının da şirkette yarı zamanlı çalıştığı kaydedildi. (Sözcü)