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Spor Ünlü hakem değerlendirdi: Ümraniyespor'un 2 penaltısı verilmedi!
Spor

Ünlü hakem değerlendirdi: Ümraniyespor'un 2 penaltısı verilmedi!

Futbol yorumculuğu yapan emekli hakem Deniz Çoban, dün oynanan Ümraniyespor - Trabzonspor maçında hakem Arda Kardeşlerin 2 net penaltıyı vermediğinin altını çizdi. Çoban, Arda Kardeşler'e 5 haftada 4 maç verildiğini de vurgulayarak sistemin sorunlu olduğuna dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 08:55:00 -
Ünlü hakem değerlendirdi: Ümraniyespor'un 2 penaltısı verilmedi!

Trabzonspor, dün akşam ligin yeni ekibi Ümraniyespor ile Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Bordo mavililer, 60. dakikada kanat oyuncusu Trezeguet'nin attığı golle maçın 90 dakikasını 1-0 tamamladı ve Süper Lig 'de puanını 10'a çıkardı.

Karşılaşmada düdük çalan Arda Kardeşler'in bazı pozisyonlardaki kararları tartışmalara neden oldu.

Fanatik yazarı Deniz Çoban, Ümraniyespor - Trabzonspor maçını yöneten Arda Kardeşler'in performansını köşesinde değerlendirdi.

İşte Deniz Çoban'ın o yazısı:

Sezonun hemen başında, ilk beş haftada bir hakeme dördüncü maçını veriyorsanız ve bu 4 maç da 4 büyük takımın maçıysa; ya atama sisteminde sorun vardır ya da hakem kadrosunda bir sorun vardır. Kardeşler’in faul ve kart standardı yoktu. 8'de Denswil’in, Umut Nayir’in yüzüne gelen eli penaltıyı gerektiriyordu. Bir desarı kart çıkmalıydı. Hakem devam dedi, VAR da müdahale etmeyince net bir penaltı atlanmış oldu.

20'de Dorukan’ın eli Gheorghe’nin sırtında görünüyor. Ama görüntülere bakarak net bir penaltı diyemiyorum, hakem kararına saygı duyulacak bir pozisyon olduğu fikrindeyim. 45+2'de Dorukhan, Gheorghe’yi kolundan çekerek düşürüyor. Topa hakim olan Ümraniyeli oyuncu durup, yön değiştirmek isterken aksi yönde uygulanan bir çekme kuvvetiyleyerdekaldı, bu da bir penaltıydı.

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