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Ünlü gazeteci: 6 bilim insanı 3'üncü havalimanına isim bulmaya çalışıyor

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'ın aktardığı bilgiye göre 6 bilim insanı yeni havalimanının ismi için çalışıyor.

07 Ekim 2018 Pazar 10:35
Ünlü gazeteci: 6 bilim insanı 3'üncü havalimanına isim bulmaya çalışıyor

3. Havalimanı'nın açılışı 29 Ekim'de olacak. Fakat ismi henüz belli değil. Havalimanı kodu ise Atatürk Havalimanı'ndaki gibi İST olarak kalacak. Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, havalimanının şantiyesine giderek İGA Havalimanı İşletmesi AŞ CEO’su Kadri Samsunlu'dan bilgi aldı.

Mevcut liderlerin isimleri veriliyor 

Buna göre isim konusunda 6 bilim insanı tespit çalışmasına başladı. Üzerinde durulan örnekler ise şunlar:

Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı: 1920’lerde Atlanta Belediye Havalimanı adıyla temeli atıldı. 1971’de William B. Hartsfield’in adı verildi. 2003’te havalimanının adına Maynard H. Jackson da eklendi. Yani, halen dünyanın en büyüğü olan Atlanta Havalimanı, bir asırlık geçmişine katma değer sağlayan iki liderin adıyla faaliyet gösteriyor.

Reagan National Havalimanı: 1926’da Washington Havalimanı adıyla kuruldu. 1998’de William Jefferson Clinton, bir önceki Başkanı onore etmek için Ronald Reagan Washington Havalimanı olarak değiştirilmesini öneren Kongre kararını onayladı. O sırada Reagan hayattaydı. 2004’te vefat etti.

Houston Havalimanı: 1937’de William P. Hobby tarafından açıldı. 1969’da dönemin ABD Başkanı George Bush, bu havalimanını büyüten adımı attı. Şimdi, üst kimliği “Houston Havalimanı” olsa da, aynı zamanda “George Bush Kıtalararası Havalimanı” olarak da tanınıyor.

Bill ve Hilary Clinton Havalimanı: Arkansas’ta 1937 yılında Adams Fields adıyla açılan havalimanının adı, 2012’de “Bill ve Hilary Clinton” olarak değiştirildi.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 10:35
  1. Samsun
  2. vahap munyar
  3. hürriyet gazetesi
  4. 3. havalimanı

YORUM YAZ

  • Hans MollaogluHans Mollaoglu38 dk önce
    tanrim sen bilim insanlarina zihin acikligi ver, bir an önce bir isim bulsunlar, ama bilimsel bir isim bulsunlar, amin...
  • nooooonooooo1 sa önce
    bizim bilim insanları başka ne işe yarar
  • mahirmahir1 sa önce
    ... ABDULHAMİDdemek için bilim insanımı olmayı gerektir
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