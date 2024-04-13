Ünlü Futbolcu Leroy Sane bakın ne yaptı! Böylesini görmediniz...

Dünya futbolunun önde gelen sağ açıkları arasında gösterilen Leroy Sane, sosyal medyada paylaşılan bir videoda halay çekerken görüntülendi. Almanya'da bir arkadaşının düğününe katıldığı tahmin edilen Bayern Münih'in yıldız futbolcusunun halaydaki yetenekleri dikkat çekti.

Almanya Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olan Leroy Sane, geçtiğimiz yıl Türkiye ile oynanan hazırlık maçı öncesi yaptığı açıklamalarda, yarınki maçı sabırsızlıkla beklediğini ve stadyumda güzel bir atmosfer olacağını belirtmişti. Sane, bu açıklamasında Münih'te Galatasaray taraftarlarıyla yaşadıkları atmosferden de övgüyle bahsetmişti.

Leroy Sane, 2020 yılında 49 milyon euro karşılığında Manchester City'den Bayern Münih'e transfer olmuştu. Manchester City'de Alman Milli Takımı'nın kaptanı İlkay Gündoğan ile birlikte forma giyen Sane, futbol kariyerinde önemli bir yere sahip.