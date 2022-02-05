Ünlü futbolcu, eşini darbettiği iddiası ile gözaltına alındı

Eski futbolcu Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı, aralarında yaşanan tartışma sonrası futbolcunun kendisini darbettiğini, şikayeti üzerine gözaltına alındığı iddia etti.

Mihriban Hurmacı, iki ay önce boşanmaktan vazgeçtiği, bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor'da da top koşturan eski futbolcu Özer Hurmacı'nın kendisini darbettiği iddia etti.

Hurmacı, eşinin cep telefonunda gördüğü kadın fotoğrafları ve mesajlar yüzünden aralarında çıkan tartışma sırasında futbolcunun ellerine ve yüzüne vurduğunu söyledi.

“Kendimi dışarıya zor attım”

Başına gelenleri anlatan Hurmacı, “Dün akşam saat 21.00’de Özer’in cep telefonunda başka kadınlara ait mesajlar ve fotoğraflar gördüm. Bu yüzden tartışmaya başladık. Beni bir odaya çekerek ellerime, yüzüme vurmaya başladı. Kafamı camlara vurdu, 'Seni gebertirim' diyerek tehditte bulundu. Kendimi dışarıya zor attım.” dedi.

“Sen bir canavarsın”

Yüzünün ve ellerinin fotoğraflarını sosyal medya hesabında #kadınaşiddetehayır etiketiyle paylaşan Mihriban Hurmacı “Bunu asla saklamak istemiyorum. Özer Hurmacı sen bir canavarsın”, “Kendimi kurtarmak istedim ellerinden, ama tırnaklarını sapladı ellerime. Kırılmak üzereydi parmağım, Allah korudu. Kendimi dışarı atabildim, polise gidebildim.” ifadelerini kullandı.

Şikayet etti

Jandarma Karakolu'na giderek eşi hakkında şikayette bulunduğunu söyleyen Mihriban Hurmacı, gördüğü tedavinin ardından evine döndü.

Sonrasında sosyal medya hesabından canlı yayın açan Hurmacı, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Psikolojik ve ekonomik şiddet gördüğünü dile getiren Hurmacı, “Boşanma süreci yaşamıştık birkaç ay önce. Yalan haber yayınlanmıştı, ona çok fazla takılmadım. Kendisinin uydurduğu haberdi o. Daha önce de psikolojik şiddet, arkadaş edinmeyi yasaklama, ekonomik şiddet vardı. Şu anda hesabımda sadece 500 TL var. Araba da benim değil. 3 tane çocuğumla şu an evde oturuyorum ve 500 TL ile kaldım yani.” dedi.

Yaşadığı şiddete çocuklarının da şahit olduğunu dile getiren Mihriban Hurmacı, eşinin gözaltına alındığını, pazartesi günü boşanma davası açacağını dile getirdi.

Özer Hurmacı'nın avukatından açıklama

Özer Hurmacı'nın avukatı Esennur Ezgi'den şiddet iddialarına cevap geldi.

Ezgi, Mihriban Hurmacı'nın iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

İşte Özer Hurmacı cephesinden gelen açıklama:

“Müvekkilim Sn. Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı arasında geçen 03.02.2022 tarihli olaya ilişkin kamuoyu açıklaması yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Mihriban Hurmacı'nın yaptığı paylaşımlar ve müvekkilim hakkındaki iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle ki;

1- Öncelikle taraflar 2021 yılında girdikleri boşanma sürecinden sonra anlaşma sağlayıp karşılıklı olarak boşanma davasından vazgeçmişlerdi, Müvekkilim Özer Hurmacı evliliğini kurtarmak adına bu süreçte elinden gelen tüm özen ve hassasiyeti göstermiş ancak Mihriban Hurmacı tam aksine davranışlar sergilemeye devam etmiştir.

03.02.2022 tarihinde ise Mihriban Hurmacı geçirdiği sinir krizi sonrası müvekkilim Özer Hurmacı tarafından sakinleştirilmeye çalışılmış ancak bir turlu sakinleşmeyen Mihriban Hurmacı, müvekkilime saldırmış ve müvekkilimin parmağını koparırcasına ısırmaya başlamıştır.

“Kaşında kanama oldu”

Bunun üzerine müvekkilim bu durumdan kurtulmaya çalışırken Mihriban Hurmacı'nın kaşında kanama olmuş ve o halde darp raporu almak üzere hastaneye gitmiştir. Yüzünün diğer bölgelerinde görülen kanlar da kaşındaki kanamadan kaynaklanmaktadır. Ayrıca Mihriban Hurmacı'nın müvekkilim Özer Hurmacı'nın parmağını ısırması neticesinde parmağına 3 (üç) dikiş atılmıştır.

Akabinde taraflar birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi olmuşlardır. Savcılık tarafından alınan sağlık raporunda, Mihriban Hurmacı'da sadece basit tıbbi müdahale ile giderilecek nitelikte izler olduğu kanaatine varılmıştır. Bu da Mihriban Hurmacı'nın geçirdiği krizden kaynaklanmıştır.

2- Mihriban Hurmacı tarafından yapılan paylaşımlardaki; darp, tehdit ve hakaret iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Paylaşılan fotoğraflarda da görüleceği üzere sadece kan bulunmakta olup, darp izi dahi yoktur. Ayrıca Savcılık tarafından alınan sağlık raporuyla da basit tıbbi müdahale ile giderilecek nitelikte izler olduğu ortaya konulmuştur. Buna sebebiyet veren de Mihriban Hurmacı'nın bizzat kendisidir. Yapılan abartılı, yanlış, eksik ve gerçeğe aykırı beyan ve açıklamalar ile müvekkilim Özer Hurmacı kamuoyu nezdinde küçük düşürülmeye çalışılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya çalışan ve müvekkilim Sn. Özer Hurmacı hakkında gerçeğe aykırı algı yaratmaya çalışan Mihriban Hurmacı hakkında tüm yasal ve hukuki süreçlerin yürütüleceğini bildiririz. Kamuoyuna duyurulur.”