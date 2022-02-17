Ünlü ekonomistten FED uyarısı: Derhal sonlandırılmalı

Obama ve Clinton dönemlerinde de ekonomi yönetiminde yer alan ünlü ekonomist Larry Summers FED’in enflasyondaki yükselişi durdurmak için parasal genişleme programını acilen bitirmesi gerektiğini söyledi.



Ünlü ekonomist Larry Summers Çarşamba günü yayınlanan ABD Merkez Bankası’nın (FED) Ocak ayı toplantısı tutanakları ile ilgili sert konuştu.

CNN Business’ın haberine göre, Clinton ve Obama başkanlığı dönemlerinde ekonomi yönetiminde de yer alan kıdemli ekonomist, “FED’in beklentilerinin çok gerisinde olduğundan şüphelenmek için birçok neden var” ifadelerine dedi.

Son bir yıldır yüksek enflasyon riskleri konusunda uyarıda bulunan Summers, tüketici fiyatlarındaki yıllık bazda %7,5'lik sıçramaya ve sıkılaşan işgücü piyasasına işaret etti. Ocak ayında ABD’de görülen bu %7,5’lik enflasyon 1982 yılından bu yana yıllık bazda görülen en yüksek artışı işaret ediyor.

İki partili lobi örgütü No Labels tarafından düzenlenen dijital etkinliğe katılan Summers enflasyon konusundaki açıklamasında, “Gelecek ayın bu aydan daha iyi değil aksine daha kötü olacağından şüpheleniyorum” dedi.

"Derhal sonlandırın"

Summers, FED’in Mart 2020'de Kovid sebebiyle başlattığı tahvil alım teşvik programını hızlı bir şekilde sonlandırması çağrısında bulundu. Parasal genişleme politikası veya QE olarak bilinen program, enflasyonu daha da yükselten bir etkiye sahip. Summers ABD ekonomisinin artık daha fazla acil desteğe ihtiyaç duymadığını belirtiyor.

Ünlü ekonomist açıklamasında “Bence FED derhal hatta yarın QE programını sonlandırmalı. Bana kalırsa bu programı hemen sona erdirme eylemi, beklentilerinin gerisinde kaldıklarını anladıkları fikrini göstermek için yararlı sembolik bir öneme sahip olacaktır" ifadelerine yer verdi.

FED yetkililerinden, QE programını gelecek ay tamamlamayı ve faiz oranlarını dip seviyelerden yükseltmeyi planladıklarına ilişkin sinyaller geliyor. Bununla birlikte Summer önümüzdeki birkaç yıl için ABD federal bütçesinde bütçe açığından finansman sağlamayı imkansızlaştıran yeni bir düzenleme yapılması gerektiği çağrısında bulundu. Summers yeni harcama planının “tamamen ödenebilir” olması gerektiğini söyledi.