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Medya Ünlü ekonomist, hükümetin "dolar" planını açıkladı! Bu yapılacak
Medya

Ünlü ekonomist, hükümetin "dolar" planını açıkladı! Bu yapılacak

Yeniakit Publisher
2023-07-05 15:10:00 -
Ünlü ekonomist, hükümetin "dolar" planını açıkladı! Bu yapılacak

ekonomim.com yazarı Şeref Oğuz, dövizin nereye gideceği sorusuna yanıt aradı. Oğuz, “Hükümet; 24-27 TL arasında salınan dolar istiyor” iddiasında bulundu.

ekonomim.com yazarı Şeref Oğuz, dövizin nereye gideceği sorusuna yanıt aradı. “Hükümet; 24-27 TL arasında salınan dolar istiyor” iddiasında bulunan Oğuz, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Ekonomiyle ilişkisi olsun olmasın, herkesin dilinde aynı soru; bu kur nereye gider? Dolar kaç lirada dengelenir? Euro’nun hali yılsonu nice olur? Piyasaların cevabını ararken kafa patlattıkları da budur zaten. Zira ona göre hesap kitap yapılacak, bağlantı kurulacak, borç ödenecek, alacak hesaplanacak.

Elbette var ama tutması için enflasyonla mücadele gibi temel politikaya ihtiyaç duyuluyor. İhracatçı için rekabetçi kur çoktan sağlandı. Daha fazlası rekabeti tersine çevirebilir. Hükümet; 24-27 TL arasında salınan dolar istiyor.”

 
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